Mario Abdo reitera que lamenta la manipulación política en educación

“Vi de venida una manifestación en defensa de la vida y de la familia. Yo quiero que sepan que eso me comprometí con mi pueblo. Y lamento que la gente les manipule. Mi compromiso de campaña fue defender la vida y la familia. Y defender los valores y la no inclusión de la ideología de género en la malla curricular del Ministerio de Educación”.

MANIPULACIÓN. Además, el presidente insistió en que lamenta que algunos sectores políticos traten de confundir a la gente en plena campaña electoral. Por otra parte, reivindicó a las personas que se manifiestan por sus “derechos y principios”, pero lamentó la manipulación política.

“Quédense tranquilos, mientras Marito sea presidente de la República no hay riesgos de incorporar la ideología de género. Nosotros somos defensores de la familia en el Paraguay”, exclamó Mario Abdo en su discurso, que fue interrumpido brevemente por los aplausos efusivos.

Añadió: “Eso es un compromiso que hice en campaña. Como les digo, obviamente cuando un presidente abre una mesa temática sobre la transformación educativa no puede dejar de sentarle a la gente que piensa diferente, la democracia se trata de eso. De escucharnos aunque pensemos diferente”.

Insistió en que tiene un compromiso legitimado por el pueblo. “Porque yo me comprometí en campaña, y la gente me votó legitimando esa postura en defensa de la vida, y la no inclusión de la ideología de género en Paraguay. Y eso no va a cambiar”, dijo. Al culminar su discurso recibió nuevamente aplausos por su posicionamiento provida y profamilia.

MOVILIZACIÓN EN CAPITAL. Organizaciones provida y profamilia -oriundas de varios puntos del interior del país- coparon ayer las calles de Asunción para reclamar la derogación de la Ley 6659/20 que aprueba la financiación de la Unión Europea (UE) a la educación paraguaya.

El MEC aseguró -en un comunicado- que los fondos no se utilizan para la Transformación Educativa.

El sector pide “parar” el Plan de Transformación Educativa para la inclusión de todos los sectores y trabajar en un nuevo proyecto. Estimativamente, se movilizaron más de 15.000 personas, según los organizadores.