Mario Abdo atornilla en el cargo a Petta y este apunta contra tomas

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ratificó su pleno respaldo a Petta y no considera que haya elementos para destituirlo, luego del escándalo generado con los materiales educativos que costaron G. 5.400 millones.

“Todos los ministros están en permanente evaluación. Hoy no hay ningún motivo para destituir al ministro Petta. Sí, goza (de su confianza”), significó tras un recorrido que realizó en Luque.

El jefe de Estado salió al paso de la usina de rumores que se instaló el fin de semana y que apuntaba a que sería cambiado tras el escándalo.

No ahorró calificativos para reafirmar que es su hombre de confianza y que eso pesa para mantenerlo en el cargo, pese a los cuestionamientos de la comunidad educativa.

Invitación. Petta se refiere a las tomas como conspiración contra la educación, en esta nota. Petta se refiere a las tomas como conspiración contra la educación, en esta nota.

“Creo que cuando hay problemas como el que hubo hay que asumir una actitud humilde y aceptar los errores. Confío en que Petta es un hombre honesto, apasionado, trabajador, tendrá su problema de carácter y siempre hay que asumir los errores con mucha humildad”, argumentó el presidente. Remató señalando que seguirán trabajando.

La crisis en el sector de la educación se desata a pocos días del inicio de clases en el sector público.

No apto. Docentes y estudiantes organizados reiteraron por su parte el pedido de salida del titular de la cartera, a quien consideran “no apto para el cargo”. “Pido perdón públicamente por mis expresiones al decir que los chicos deberán corregir. No estaba bien y me expresé mal, asumo los errores”, indicó Petta en entrevista exclusiva con Telefuturo.

El ministro de Educación había indicado primero que los niños podían corregir los materiales, a modo de ejercicio o tarea. Luego, pasó la responsabilidad a los docentes.

Los libros de texto donde se leen “clace”, “los bolsas” o “expasión” corresponden al programa MaPara (Matemáticas Paraguay) y debían entrar en vigencia desde el primer día de clases. Tras el escándalo y por presión de gremios del sector, Petta decidió suspender el envío a las escuelas y ordenar las correcciones en un plazo no mayor a 30 días.

Días antes, tuvo un altercado con la Unión Europea al insinuar en redes sociales que el organismo internacional era responsable del problema de los textos.

Nueva medida. La primera disposición de Petta tras anunciarse su atornillamiento en el sillón de ministro es organizar una mesa de trabajo interinstitucional para “analizar” las tomas de instituciones educativas.

La Policía Nacional y el Ministerio Público figuran entre los invitados de este primer encuentro que se celebra hoy en el primer piso del edificio ubicado sobre 15 de Agosto y General Díaz. “Consideramos de suma importancia contar con su apoyo para hacer frente a esta problemática que conspira contra la calidad educativa”, indica Petta en una nota firmada por él y remitida a las autoridades invitadas.

El abogado José Casañas Levi, director general de Anticorrupción del MEC, ya había sugerido el año pasado que la Fiscalía impute a los padres de los alumnos que toman colegios públicos.

Críticas. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) insiste en la salida de Petta del MEC. “Necesitamos que deje ese puesto debido a que el tema de los libros no es el único error que tuvo en su gestión”, indicó Camila Giménez, coordinadora de la Fenaes. Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), aseguró que Petta solo pidió disculpas para mantenerse en el cargo. “No le creo mucho”, añadió. En el Senado tampoco ahorraron dardos contra Petta y Abdo.