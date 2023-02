Marca de comida rápida deja el centro ante creciente inseguridad

Conti resaltó que en este último tiempo las ventas del céntrico local de TGI Fridays cayeron ostensiblemente y tuvieron que soportar tres robos en un lapso de un mes y medio, lo que incidieron en la decisión de abandonar el centro. “La situación de toda la ciudad está a la buena de Dios y más aún el centro de Asunción”, se quejó el empresario.

IGNORADOS. Conti resaltó que los múltiples pedidos realizados a las autoridades por las diferentes asociaciones de comercios y locales gastronómicos ubicados sobre Estrella y Palma fueron ignorados por las autoridades, que no mejoraron falencias, como la inseguridad, el arreglo de veredas, limpieza y recolección de basura, y la poca iluminación reinante en ambas arterias. “A la noche, los locales del centro están cerrados, porque no hay gente y los restaurantes que antes abrían las 24 horas, como El Bolsi, ya no lo hacen por una cuestión de seguridad. Nosotros cerramos a las 23:00, por seguridad nuestra y de nuestros funcionarios”, expresó el propietario de TGI Fridays.

Alegó que el problema del CHA tiene varias aristas. La primera tiene que ver con la inseguridad, que se acentuó con los campamentos que se formaron en las plazas, que impidieron que la gente caminara tranquilamente por el microcentro. “También hay mucha mugre, las veredas y calles están sucias, destruidas y oscuras, y aunque esto casi siempre fue así, antes la gente venía más porque había diversión, eventos, promociones, música en las plazas, y todo eso se ha ido perdiendo”, explicó Conti.