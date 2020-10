Marabel reconoce que mató al suegro en defensa propia

Además, la coprocesada Araceli Sosa, también prestó declaración en el juicio oral, donde negó los cargos y se declaró inocente. Comentó que estuvo con Bruno Marabel el 29 de setiembre por la mañana y la noche. Además, que vio a Rojas con vida.

Tras las declaraciones, las juezas Gloria Garay, Gloria Hermosa y Alba González, fijaron para el lunes a las 07:30, los alegatos finales de las partes.

CONFESIÓN. Bruno Marabel explicó que el 2 de octubre del 2018, su suegro Julio Rojas fue a su trabajo a las 10 de la mañana, donde se le ve en el circuito. “Me llama y me habla. Quiere que se vaya a la casa, solo en guaraní me habla”, apuntó.

“Ese día, luego de que se vaya Araceli, yo fui a cambiarme donde estaban los perros. Ahí, me manda llamar, y me dijo que si me iba a ir junto a mi familia. Estaba parado cerca de la mesa, y tenía cuchillo atrás. Yo no veía y ahí me juega, y ahí me cortó el cuchillo”, comentó.

“Cuando yo le clavo, desde el suelo, me dice: ’vos me vas a matar a mí. Tu familia está muerta. Si vos me matas, mis hermanos se van a encargar de matarte’, me dice en guaraní, antes de que el muera”, explicó Marabel.

“Cuando ya estaba tirado en el piso, y el cuchillo estaba por su corazón, vi la sangre que estaba por mi mano y me asusté”, sostuvo.

Aseguró que cuando estaba en el taxi, vía teléfono, se enteró que “sacaron a Julio Rojas del frente. Unos minutos después, sale que se le saca a la familia del fondo y ahí yo me enteré”.

Con respecto a porqué llamó a Araceli el 29 de setiembre, dijo que le quería decir que iba a “engatusar a Ingrid, y le quería avisar a Araceli”, pero como no tenía el teléfono de Araceli Sosa, solo el de Alba, dijo que le llamó a Lili, la gerente del local.

En otro momento de su declaración, reclamó a la fiscala Esmilda Álvarez que no contó que él colaboró con las investigaciones, pero que ella no dijo nada, sino que lo hace ver como un monstruo. Incluso le acusó de que no sabia “cuánto dinero agarró”.

Alegó que su madre fue a la Argentina por eso y que el padre de las criaturas era del PCC y que lo amenazaba en la cárcel. Es más, apuntó que tenía un hijo de 9 meses al que no veía por seguridad.