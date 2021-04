Manejar los hilos y las prioridades es fundamental en una agenda comprimida

Apretada por donde se lo mire. La Copa no da respiro y apremia a quienes disputan los dos torneos. Ese es el caso de Olimpia, Cerro en la Libertadores y de Libertad, River y 12 en la Sudamericana. En medio de todo aparece el clásico que así como está se jugará el 1 de mayo, en horas de la noche. Las famosas “72 horas” después de cada partido resultaban impracticables según el reglamento y por ello se modificó el propio fixture de la CSF.

El decano enfrentará al Always Ready de Bolivia el miércoles 28 (no el martes 27, como estaba asignado en un principio), el mismo día en que Cerro lidiará con La Guaira de Venezuela. Lo inmediato para los cinco se viene ahora. Pasado mañana, el Franjeado enfrentará al Táchira en el estadio Polideportivo Pueblo Nuevo con el arbitraje del uruguayo Ostojich. El cuadro dirigido por Órteman obtuvo una significativa victoria ante Guaireña que lo alienta a no desprenderse de las primeras posiciones del Apertura y con esa motivación hará su debut en la presente edición. Su adversario de turno encaró la primera fecha del campeonato venezolano utilizando sus figuras titulares en el triunfo 2-1 ante Hermanos Colmenarez. Antes había realizado una serie de amistosos para ponerse a ritmo. Con esto se presume una ventaja para la conformación paraguaya si entramos a comparar el desarrollo de un certamen y otro. Agreguemos la historia de Olimpia y la jerarquía de su plantel para tratar de imponer la diferencia. En tanto Cerro verá al América de Cali de visita y en Bucaramanga, ya que su estadio está en plena refacción. El conjunto cafetero medirá en la tarde de hoy al Deportes Tolima poniendo la mirada en el Ciclón aunque necesita de los puntos para intentar meterse en el playoff que es como un nuevo capítulo en la pelea por el título. Al decir de la misma prensa cafetera, el escenario está abierto para el América por el sistema. La historia da cuenta que la tradición del conjunto caleño data de bastante tiempo, obteniendo cuatro vicecampeonatos en 21 participaciones y con la espina clavada por arañar el título y no poder alcanzarlo. Cerro se mete en competencia con un plantel corto ajustado a sus posibilidades económicas y con un entrenador que conoce muy bien la casa. Su revelación es Robert Morales en el cual se deposita confianza por su muy buen andar y en la tarde de hoy tendrá otra prueba ante Libertad en la lucha por el campeonato. También habría que verlo ahora a Mauro Boselli con ropaje internacional, indudablemente, la figura de mayor renombre en el plantel azulgrana. La lesión de Muñoz en la portería no deja de ser preocupación y de momento Miguel Martínez es el titular. El brasileño Jean Fernandes (está solo habilitado para la Copa) aguarda turno. El cotejo entre el América y Cerro será dirigido por Echenique de Argentina. Obligado a mejor desempeño Bajo un nuevo formato la Sudamericana arranca en fase de grupos contando con tres representantes nacionales, uno de ellos, el Gumarelo, es la carta de presentación de mayor peso de nuestro fútbol en este evento. Si bien es cierto que se fue de la Libertadores con un duro revés ante Atlético Nacional descargará toda su furia en lo inmediato; caso contrario, será un fracaso su presencia este año. El cuadro dirigido por Garnero integra la zona con Newell’s, Palestino y Atlético Goianiense. El jueves pasado el equipo trasandino derrotó al Melipilla por 1-0 obteniendo así su primera victoria en su campeonato. Tratando de evitar sorpresas el Albinegro aguarda el choque ante los chilenos en Tuyucuá el jueves con el arbitraje del venezolano Bracamonte. La película clara 12 de Octubre y River, conscientes de la lucha por la permanencia en la categoría, optaron por apuntar directamente a este objetivo sobreponiéndose a otros intereses. La situación de ambos es apremiante por su misma realidad sumergida en la tabla de promedios, a lo que se agrega que en la Sudamericana califica uno solo en cada serie, lo cual resultará muy difícil avanzar. El premio ya logrado por la clasificación es de 900.000 dólares a lo que se le debe sumar la primera vuelta recibiendo cada uno 225.000 como local, un dinero que viene fantástico en momentos tan difíciles. El calendario consigna el encuentro en cancha de Sol de América entre el itaugüeño y Rosario Central el día martes con la conducción de Soto de Venezuela. Dos días después, en el Defensores del Chaco, River recibirá a Corinthians que el viernes empató con San Bento 1-1 y ahora verá a Ituano por el paulista. El juego será pitado por Herrera de Argentina. Incremento por la corona Por decisión de la Conmebol, el campeón de la nueva edición de la Copa América se embolsará 10.000.000 de dólares por el título incrementándose de esa manera 2.500.000 con relación al último certamen. Además, en concepto de preparación y logística, cada selección se acreditará 4.000.000 por su participación. Vale recordar que debido a la pandemia el Sudamericano de mayores se postergó por un año a lo que se sumó a la deserción de Qatar y Australia, invitados especiales que no podrán concurrir por sus compromisos con las eliminatorias asiáticas. El programa arrancará el 13 de junio, en Buenos Aires, y concluirá el 10 de julio, en Barranquilla. La Albirroja integra la serie A con Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. El grupo B tiene a Brasil, el actual campeón, con Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Los diez participantes tendrán antes que cumplir con la fecha de eliminatorias para Qatar.