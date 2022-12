Mañana a la noche cambia la atmósfera

Me refiero al avasallante predominio de las candidaturas coloradas en los medios, las redes sociales y las calles. Me refiero también a los habituales trapos sucios que los colorados sacan al sol solo en esta etapa electoral. Es el único momento en el que la prensa se entera de monstruosos negociados.

La campaña tuvo el narco financiamiento que se esperaba, aunque –todo debe ser dicho– hubo menos violencia de lo que se pronosticaba. Hay que recordar que en las últimas elecciones municipales más de una decena de candidatos fueron víctimas de sicariato.

No faltaron las medidas populistas con las que tanto el Ejecutivo como el Parlamento en años electorales revientan el Presupuesto en busca de votos.

Por su parte, la oposición, envuelta en interminables discusiones, tardaba en arrancar. En fin, lo de siempre.

Hasta que en julio ocurrió lo que parecía un terremoto. El Departamento de Estado designó como “significativamente corruptos” primero a Horacio Cartes y, quince días después, a Hugo Velázquez.

No llegó a ser un sismo, fue, a lo sumo, una turbulencia. Es que hablamos de la Asociación Nacional Republicana, que por algo está hace más de siete décadas en el poder. Ser acusado de corrupto al interior de ese partido no es precisamente una descalificación ignominiosa, sino algo así como un rasgo peculiar, un pecado venial. Además, como afectó por igual a los dos movimientos internos, básicamente, no cambió gran cosa. El oficialismo puso otro candidato y los de Honor Colorado le recomendaron a Cartes que ya no viaje, por ningún motivo, a ningún lado.

Por la misma época, las cosas también comenzaron a moverse en la oposición. Es que por fin hubo cambios en la Justicia Electoral, se destrabó la figura de la Concertación y pudo utilizarse el padrón nacional en las internas. Casi simultáneamente ocurren dos cosas con consecuencias políticas: El ex presidente Fernando Lugo sufre un accidente cerebrovascular que lo alejó de esta interna y el principal candidato liberal, Efraín Alegre, eligió a Soledad Núñez como acompañante en su chapa. Por fuera de la Concertación corren con suerte y motivaciones dispares Euclides, Payo Cubas y Chilavert.

A priori lo más importante de mañana es lo que pase en las internas coloradas. Estadísticamente, sería tonto no reconocer que quién gane la candidatura colorada probablemente jurará en agosto como presidente del Paraguay.

El cartismo, un movimiento sostenido exclusivamente en la extravagante inyección monetaria del empresario Cartes en la actividad política, ha sobrevivido –contra los pronósticos de muchos– a la derrota que le infligió Mario Abdo Benítez cinco años atrás. Se vuelven a enfrentar. Lo que se juegan es un botín inmenso. El manejo del poder en el país de los grandes tráficos.

¿Qué hay del otro lado? Un candidato opositor ganador que sabe que solo podrá llegar si logra aglutinar a todos. Pero que tiene que restañar heridas con liberales financiados por narcos y tabacaleros y recuperar aliados de izquierda, huérfanos de liderazgo.

Desde el próximo lunes la política paraguaya se resumirá en colorados negociando acuerdos de paz –no les será fácil, pero son hábiles en ello– y liberales restañando heridas saben que no hay otro camino, pero nunca fueron buenos en eso.

En los siguientes cuatro meses sabremos si la política paraguaya ofrece algo nuevo o más de lo mismo.