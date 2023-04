Maestra indígena  relata su  lucha para llegar a ser docente venciendo la discriminación

Soy de la comunidad Santa Teresita (Mariscal Estigarribia) en Boquerón.

Estudié ahí en la escuela hasta el noveno grado. Como en muchas comunidades indígenas no tenemos Educación Media en nuestra comunidad, pero eso pasa más en la Región Oriental. En Occidental tenemos también más cerca otras opciones.

La Educación Media sí tuve que hacer en un colegio no indígena, que quedaba a cuatro kilómetros más o menos de la comunidad, iba en moto porque no había de otra.

Otras comunidades sí deben ir hasta cuarenta kilómetros para seguir el colegio, por más de que tengan vehículos cuesta presupuesto ir y volver en auto una distancia tan larga; por eso necesitamos más colegios en las comunidades.

Nosotros en la comunidad ya tenemos varios profesionales indígenas, algunos tienen maestría, otros son doctores, abogados.

Yo elegí la carrera docente porque mi mamá es profesora, enseñaba y fue profesora en la misma escuela Santa Teresita donde yo estudié.

Ella, mi mamá, es mi apoyo y mi sostén; yo desde pequeña la he visto trabajar en la docencia. Entonces, al culminar mi bachiller opté enseguida por la docencia, por mi madre que ya conocía dónde poder estudiar la carrera, también como ella fui al Instituto Superior de Educación (ISE).

Estuve tres años en el instituto. En principio, un año me quedé en la casa de un familiar en San Lorenzo, pero por la distancia después quedé cerca del ISE en un alquiler como hacen hasta hoy muchos estudiantes. Yo vine sola, no tenía compañeros o compañeras de mi comunidad que vinieron a estudiar al ISE, tampoco vinimos en grupo. En toda mi promoción y en la carrera de Educación Artística que yo hice, era la única estudiante indígena.

CARRERA

Yo me decidí por hacer el profesorado en Educación Artística. Desde chica hacía danza y me di cuenta de que a través del arte podía ayudar en mi comunidad y también para investigar sobre todo el arte en nuestra cultura Guaraní Occidental.

A la par del bachiller estaba en el ballet de danza de la municipalidad local, me gusta lo que es el tema de la danza. Luego ingresé también al grupo Sonidos de la Tierra, donde tocaba la flauta dulce y la flauta traversa. Tengo una base de conocimiento en instrumentos de viento.

Muchísimo me ayudó la música, el arte al culminar mi carrera de educación artística, fui a mi comunidad, donde pude estar en la misma escuela donde estudié.

Allí en mi escuela con mi comunidad estuve en el 2007 hasta el 2009, me inicié ahí en la docencia. En todo lo que era arte yo estaba, como todas las profesoras de Artística, en cualquier presentación o algo está la profesora de Artística, me tocó trabajar las artes.

Creo que el trabajo se trataba de articular los conocimientos del folclore nacional y lo que es la cultura de los pueblos indígenas, de las comunidades.

Eso me ayudó muchísimo porque lo que es educación indígena, eso es algo que vamos construyendo paso a paso, somos los protagonistas y los que debemos ir trabajando en los proyectos. Hice trabajos con mis alumnos, con los abuelos, abuelas de la comunidad. También trabajé con los líderes de las comunidades de los pueblos indígenas.

Tengo 13 años de antigüedad en la carrera. Yo tuve la dicha de trabajar con muchas comunidades, con distintos pueblos no solo con el Guaraní Occidental.

En mi comunidad estuve como catedrática, después pasé a Presidente Hayes con el Pueblo Enxlet, luego con una comunidad Mbyá Guaraní; después con los Nivaclé, Guaraní Ñandéva también me tocó enseñar.

Estuve más o menos tres años en la parte del currículum del pueblo Mbya Guaraní.

DISCRIMINACIÓN

El derecho a la educación pareciera que se nos niega a los indígenas, para muchas personas pareciera que no merecemos educación.

Te discriminan si hablás bien en castellano, parece que piensan que solamente hablamos guaraní. También se nos ve como personas tímidas o que prácticamente vivimos en la calle. Pareciera que no tenemos derecho a una educación digna, que no es un derecho para los pueblos indígenas.

Creo que la discriminación hacia los pueblos indígenas sigue vigente.

Yo también viví eso; la mayoría de los jóvenes que tienen que salir a la ciudad, por el estudio sienten mucho la discriminación.

Es muy difícil, uno va dispuesto para terminar sus estudios, pero primero se tiene que adaptar al lugar al estar lejos de su comunidad y en un colegio no indígena. Encima tener otra vez que pasar por la discriminación de los compañeros que te ven de otra manera, eso debilita mucho, te juega en contra.

Pero, en mi caso particular, yo siempre tuve el apoyo de mi madre, que ella me decía que nada es fácil, por eso digo que era mi sostén cuando yo sufría porque me presentaba en el colegio con todo el orgullo de mi comunidad, pero después muchos compañeros no querían trabajar contigo.

Actualmente todas las escuelas indígenas llevamos lo que tenemos en el currículum nacional, que es para todas las escuelas y colegios a nivel país. Nosotros no contamos todavía con nuestro propio currículum dentro de la malla en nuestras instituciones educativas.

Por eso, mi principal desafío es trabajar por el currículum propio de los pueblos indígenas. Lo que hacemos hoy son adecuaciones, vamos introduciendo la cultura nuestra en la educación que tenemos, donde nos brindan en general la educación occidental, la malla general que le dicen.

Para garantizar el cumplimiento de nuestra ley de educación escolar indígena, donde se pueda respetar el proceso educativo y la transmisión de los conocimientos de cada uno de los pueblos en la escuela, eso es lo que debe enfocarnos.

La enseñanza de la lengua materna es vital. Fortalecer la identidad cultural de cada pueblo en la educación, en las escuelas y colegios.