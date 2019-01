Maduro y Guaidó buscan conseguir apoyo de los militares venezolanos

Tras acabar las maniobras en el Fuerte Paramacay, ubicado en la localidad de Naguanagua del céntrico estado de Carabobo, Maduro se acercó a los militares que habían participado en los ejercicios y aseguró que los opositores “quieren que la fuerza armada se convierta en golpista”.

“¿Ustedes son golpistas?”, les preguntó, a lo que los soldados reunidos le respondieron con un sonoro “no, presidente”. A continuación, les preguntó si eran constitucionalistas y antiimperialistas y respondieron de nuevo a coro que sí lo son. Tras escuchar sus respuestas, Maduro les gritó “traidores nunca, leales siempre”, eslogan que acuñó recientemente y que repite con frecuencia.

no disparar. El jefe del Parlamento y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dio ayer una orden a los militares de su país: que no disparen ni repriman a los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir el fin de la crisis. “Hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela, a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Hoy, soldado de Venezuela, te doy una orden: no reprimas manifestaciones pacíficas”, dijo Guaidó, tras asistir a una misa en la iglesia de San José en Chacao. Guaidó también subrayó que la oposición quiso tenderles la mano a militares y policías al iniciar una campaña para hacerles llegar el texto de una ley que aprobó recientemente el Parlamento y que busca que los funcionarios desconozcan al gobernante Nicolás Maduro. En este sentido, informó que el vicepresidente de la Cámara, Édgar Zambrano, está organizando una reunión con víctimas y familiares, y señaló que pese a esa ley no va a quedar impune el asesinato de tantos jóvenes venezolanos. “La amnistía es para generar gobernabilidad y avanzar”, dijo Guaidó.

Manifestaciones. Anoche el líder de la oposición anunció que seguirán con las manifestaciones que se harán el miércoles y el sábado. Insistirá en que los militares se unan a su causa y que permitan el ingreso de ayuda humanitaria. Además exigirán que se llame a nuevas elecciones como piden países europeos.