Madre de Benja: “Las visitas que estaba esperando nunca llegaron”

“Cuando Benja llegó, le pregunté qué le pasó. ¿Por qué te peleaste? Nunca antes te habías peleado... Benja nos explicó lo que le había pasado, y que en realidad no fue una pelea, sino que fue agredido”, narra la mujer.

Luego de duchar a su hijo, recostarlo en la cama y ponerle hielo, el joven comenzó a vomitar, por lo que sus padres le derivaron rápidamente a un sanatorio privado. Para conocer la gravedad de su situación se le practicó una tomografía.

“La médica de guardia se acercó a explicarnos los resultados de la tomografía. Ahí mi corazón de madre se partió, me sentí tan mal porque le había retado por lo ocurrido y que el vómito era causado por los golpes que había recibido”, cuenta.

La mujer explica la tristeza que le invadió, desde ese momento, por lo que estaba pasando su hijo. “Ese domingo de noche volví sola manejando a casa, para buscar algo de ropa. Apenas me subí al auto, no paré de llorar, me puse a temblar, no podía creer lo que le hicieron a mi hijo, lloré, lloré y lloré...”

También contó que desde ese día su familia recibió muchísimo apoyo, y que se dieron cuenta de que Benja a su corta edad ya “había trazado su propio camino, demostrando la excelente persona que es”.

Sin embargo, resalta que “las visitas que yo estaba esperando nunca llegaron. Como maestra siempre enseñé a mis hijos y alumnos que cuando se equivocan, lastiman o mienten, tienen que pedir perdón mirando a los ojos a la persona que lastimaron. Qué diferente hubiese sido si los chicos que lastimaron a mi hijo, acompañados de algún representante familiar, se hubiesen presentado frente a Benja a pedir disculpas, mientras que él estaba postrado en la cama del hospital”. Por último, pidió justicia para su hijo.

Hoy, a las 09:00, está fijada la audiencia de imposición de medidas ante el juez para los rugbistas Marcello Giovanni Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, imputados en la causa por lesión grave. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos imputados.



Raúl Zapag consideró una desfachatez que hablen de su hijo como que perdió la memoria

Raúl Zapag, padre de Benjamín, declaró que fue él quien contactó con la familia de los presuntos agresores de su hijo inmediatamente después de la agresión, y la respuesta llegó casi 48 horas después, el lunes casi a la medianoche. “En el momento en que ellos quisieron comunicarse ya había una imputación de por medio”, declaró. En otro momento expresó: “Me pareció chocante que diga que Benjamín perdió la memoria, me pareció abusivo que se refiera a mi hijo como con amnesia”. Y remató: “Demuestra la desfachatez que tiene para referirse a los demás y demuestra la falta de interés en llegar a buen puerto para su hijo”.