Luz verde a segunda semana de la Copa Py

Mañana, la Copa de Todos se vivirá en el estadio Parque del Guairá, de Villarrica: Obreros Unidos de Hernandarias vs. Forestal de J.E. Estigarribia y Capitán Samudio de Ybyturuzú vs. Sol de Mayo de San Roque González; y el jueves en la ciudad de San Lorenzo: 15 de Agosto de Santiago vs. 1° de Marzo de Pilar y Guaraní Unido de Liberación vs. Primavera de Curuguaty.