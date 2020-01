Luz María Bobadilla asumió ayer la dirección del IMA

Luz María Bobadilla asumió ayer nuevamente al frente de Instituto Municipal de Arte (lMA), luego de su paso por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). La Asunción al cargo se realizó en el auditorio de la institución (Presidente Franco y Montevideo), ante un público conformado por funcionarios, docentes, directores y ex directores de las escuelas del IMA, artistas, y consejeras del Fondec. Acompañaron la mesa de presentación la Directora General de Cultura y Turismo (DGCT), Angie Duarte, y Hugo González, Director de Acción Cultural.

“Me entregan este semillero cultural del país, que cubre todas las disciplinas del arte, y que produce los mejores exponentes y docentes. Eso vamos a mantener. Vamos a buscar la excelencia, como siempre lo hice, tanto al frente del conservatorio como del IMA. Esa va a ser la prioridad”, manifestó Bobadilla.

Tras asumir Luz María, realizó su primer acercamiento al edificio y a la administración, adelantado que analizará cada una de las Escuelas del IMA. “Hablaré con los profesores, alumnos y si es posible con los padres, si fuere necesario”, explicó

vuelta. De una larga trayectoria como artista, la misma regresa al IMA, institución donde le tocó desempeñarse como docente y directora del Conservatorio de Música Agustín Barrios, para luego asumir su dirección, entre 2013 y 2015. “Me sentí volver al hogar, conozco el IMA de hoy, textualmente desde sus cimientos. Me conmovió que me dieran la bienvenida con aplausos de todos los funcionarios, directores y ex directores. Es una muestra de haber dejado una gestión que en estos años fue bien valorada”, agregó.

La flamante directora mencionó que su intención es fortalecer la institución, con el apoyo que la actual directora de cultura del Municipio, Angie Duarte, con quien ya le tocó trabajar. Recordó que juntas coordinaron las tareas de apoyar a la institución tras el incendio que consumió su antiguo local, consiguiendo primero un edificio para la transición, y proyectando luego el nuevo local en el centro histórico de la ciudad, lo cual hoy es una realidad.

A propósito, expresó su alegría por volver al “maravilloso” lugar. “Todos saben que conozco este edificio desde sus cimientos. Porque este lugar se pensó y se creó con un equipo que trabajó muchísimo, con la idea de brindar al centro de Asunción un lugar para la cultura. Trabajaré para que el IMA siga siendo lo que fue hasta hoy en día, el mejor centro de formación artística del país”, manifestó.

NO DEFRAUDARÁ. La profesional agradeció al intendente Rodríguez y a Angie Duarte, la oportunidad de dirigir nuevamente la casa de estudios, expresando que “pueden tener la seguridad de que pondré todo mi empeño para no defraudar esa confianza”.

Duarte, recordó que, tras el incendio, mucha gente descreyó del proyecto de comprar un espacio para construir el nuevo edificio desde cero. “Nos decían que era mentira, que no iba a suceder nunca. Hoy, sin embargo, estamos asumiendo este desafío, aquí, en el nuevo edificio del IMA, proyectado por Luz María y su equipo”, sostuvo y agradeció la buena predisposición de Bobadilla de aceptar el desafío.