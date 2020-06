Lutieres en Paraguay sufren falta de materiales y acceso a créditos

Patricia C. Benítez

carbenitez@uhora.com.py Los lutieres son las personas capacitadas para fabricar y/o reparar instrumentos musicales, como guitarras, violines y arpas, entre otros. En muchos casos, es una actividad artesanal. Y la cuarentena y las restricciones por la pandemia también tienen su impacto para este sector. “Referente a la fabricación de guitarras y arpas, hay un dinamismo que nos sorprendió gratamente. Las personas encerradas en sus hogares buscan aprender a ejecutar guitarras o arpas, mediante clases virtuales, eso hizo que no paremos la fabricación. Obviamente nos lleva más tiempo fabricarlas porque en el taller no podemos estar aglomerados y solo somos 3 personas fabricando a puertas cerradas”, comenta Luz Borja, quien tiene su taller en el barrio Marin Ka’aguy de Luque. La misma indica que el inconveniente lo tienen con las importaciones; están en falta los materias básicos, cuerdas, clavijas, kit de lustre, etc. “Otro gran inconveniente es la enorme dificultad que tenemos, como mipymes, de acceder a créditos blandos, sin burocracia y con meses de gracia”, añade. En cuanto a las clases presenciales de la Escuela de lutería Borja, indica que están suspendidas por este año. No obstante, más adelante lo retomarán vía YouTube gracias a la Fundación Itaú Paraguay. Borja explica que se alzarán a la plataforma videos tutoriales de reparación de instrumentos, principalmente. Por su parte, Richard Sanabria, quien tiene su taller de lutería en km 12 de Luque comenta: “Del Gobierno no tenemos nada, ya tuve que dejar un alquiler porque ya no pude pagar. Para el Gobierno estamos ausentes, solíamos exportar arpas y se suspendió todo. También nos vimos obligados a bajar nuestros precios y estamos sobreviviendo con el delivery”. sin insumos. En el Cuarto Barrio de la misma ciudad se encuentra el taller de Vidal Ojeda, quien a raíz de las bajas ventas y poca producción de instrumentos se ve en la necesidad de incursionar en otro rubro, como la construcción de obras. “Tenemos menos producción, hay menos demanda y hacer una guitarra cuesta mucho dinero, además hay falta de materiales, pues la mayoría se importa de Brasil y Argentina. Esto sin contar que los precios también se incrementaron”, relata Ojeda. También se refirió a la falta de materiales, el lutier Nando Ortega. “La pandemia hizo que cambien muchas cosas, pero sobre todo una de las mayores trabas es la falta de materiales, pues los proveedores suelen ser personas que se dedican a viajar y traer lo necesario para la fabricación de los instrumentos de cuerda”, indica Ortega. Uno de los proveedores de materiales, Celestino Paredes, cuenta a ÚH que su trabajo se ve en riesgo, pues no hay posibilidad de viajar para surtirse de lo necesario. “La situación está terrible, mientras que espero que todo esto pase, estoy usando el dinero que tenía para invertir en la compra de cuerdas y demás”, comenta don Celestino, quien es uno de los mayores proveedores de los lutieres y ya va acabando con su stock de productos. Otros de los proveedores, Pablo Ruiz también menciona que los productos se pueden solicitar sin tener que viajar, pero eso implica que debe pasar por manos de terceros y así los costos se elevan. “Con el cambio del dólar, los precios fluctúan y para compensar, los lutieres no pueden alzar los precios de sus productos”, explica.





Opinión

“No podemos ni hacer préstamos”

“Estamos sobrellevando la situación a duras penas; en mi caso particular, trabajo en exportación solamente. Hasta el momento seguimos trabajando con los pedidos que habían hecho la gente de afuera. Teníamos pedidos adelantados y veníamos entregando, pero durante estos 4 meses bajó el 80%. Aparte de los pedidos, los insumos importados ya no llegan, por ejemplo cuerdas, clavijas, pinos, pinturas, etc. No podemos ni hacer préstamos por que no hay garantías”. Óscar Maldonado, fabricante de arpas.