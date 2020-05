Lustre y nombradía

Confieso que fue una de las mejores cátedras de mi vida. Y mire que tuve muchas. Duró un poco más de treinta minutos. Corría el año 1994. Confieso que no quise asistir. Estaba trabajando en una obra cuando me convocaron para escuchar al general (SR) Porfirio Pereira Ruiz Díaz, ya un ícono por entonces. En el punto medular de la charla, el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones recordó una anécdota que marcó su derrotero. “Tenía el rango de mayor, cuando fui convocado por el general Mario Coscia Tavarozzi para recibir una de las órdenes más importantes de mi vida” comentó en ocasión de su designación como comandante del Batallón de Ingeniería Nº 1, cuya misión fue construir la ruta al Este, frontera con el Brasil.