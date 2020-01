Luqueño y la obligación de una victoria

Sportivo Luqueño oficia de local hoy en la ciudad de San Lorenzo. Con su estadio, el Feliciano Cáceres de Luque, inhabilitado desde hace dos años, sigue peregrinando por distintas canchas. Con la obligación de ganar hoy recibe a Guaireña, ya que el Auriazul aún no ha sumado punto alguno en el Apertura; tiene dos derrotas, ambas de visitante: 1 a 2 vs. Cerro y 0 a 1 vs. Sol. Su última victoria fue en la última fecha del Clausura 2019 (3 a 2 sobre. Santaní). Visitó el Günther Vogel por última vez el 7/10/2019, y se retiró con una derrota de 2 a 0 ante San Lorenzo (45’ I. Reyes y 47’ S. Fernández).