Luis De León Tras un concepto de belleza en expansión

El experto en color y asesor de imagen Luis De León celebra la próxima inauguración de su nuevo salón de belleza Luis De León Concept, en el centro de Asunción.

De León comparte su experiencia de seguir creciendo como emprendedor, luego de sortear un año de incertidumbre, donde, su rubro, el de la belleza, fue uno de los primeros en parar. “Cuando del día para la noche te dicen que tenés que cerrar tu negocio porque un virus apareció en el mundo y que el cierre es con plazo incierto, ¿te imaginás?, y más con 12 empleados que alimentar, fue una de las noticias más fuertes que había escuchado”, recuerda De León. En el proceso, el profesional se tomó la tarea de sostener a su equipo y sortear en conjunto una crisis para la que no había plan de contingencia ni antecedente cercano previo. “La peluquería quedó cerrada y lo único que nos quedaba era sobrevivir; de alguna u otra manera buscar el camino para que con todo mi equipo pudiéramos sobrevivir”, apunta. Dentro de esa nueva realidad, todavía sin reglas claras, De León tuvo una de las mayores pruebas que tiene un emprendedor. Al consultarle sobre lo que cree es el secreto o fórmula para mantenerse en una situación así, Luis subraya que se trata de “creer en uno mismo”. Y agrega: “Saber que es posible innovar y aprender de lo perdido, de lo que fue, sin que esto vuelva a formar parte de tu resquebrajamiento. Lo que perdiste se tiene que volver artífice de lo que aprendiste para convertirlos en realidad”. El estilista subraya que “ir detrás de tus sueños requiere de noches sin dormir, pero saber que con algún amanecer tu éxito será tu mejor compañero”. AÑO DE APRENDIZAJES Para Luis, estos primeros meses del 2021 son el resultado de un 2020 de mucho aprendizaje, de replantearse y repensar un proyecto. Él lleva adelante su peluquería con un concepto general de belleza, “no es solo un corte o una elección de color” –dice–, es interpretar los anhelos de los clientes que llegan a sus manos y a las de sus profesionales; guiarlos para conseguir lo que las personas buscan para sí mismas. “La pandemia me dio tanto aprendizaje como emprendedor, y uno de los principales es el de mantenerme optimista de que esto tiene que pasar y creer en mí; de que planeando, divagando y pensando, tenía que salir airoso con algún proyecto que me eleve, que me ayude a salir adelante, a mí y a todo mi equipo. El concepto Luis De León lo hacemos todos”, refiere. Y con la decisión de seguir en movimiento, incluso en un mundo en paro, Luis también participó en concursos remotos de belleza, destacándose a nivel internacional y nacional. “El 2020 me dio cosas interesantes y una de ellas fue la de mejor estilista en conjunto con otros; evento de una empresa brasileña en CDE. La semana pasada, a nivel internacional, en el L’Oréal Star Color Group con sede en Panamá, tuve el primer lugar en publicaciones y entre los cinco primeros en la denominación oro”, destaca. NUEVO ESPACIO Luis De León Concept, asentado en Torreani Viera 341, hoy llega con una nueva sucursal al Mall Excélsior (Chile y Manduvirá). La inauguración está prevista para el sábado 12 de febrero. “Uffff, esto sí es un sueño acariciado. El Mall Excélsior apuesta por una gran marca y el 12 de febrero abrimos las puertas de Luis De León Concept en dicho mall. Tenemos un solo secreto: la atención personalizada y acompañada de la calidad en los servicios. Nuestra misión ha sido siempre comprometernos en brindar lo mejor de nosotros. Somos expertos en color, tratamientos, y a eso van unidos manicura, pedicura, depilación, maquillaje y el nuevo concepto de la barbería”, concluye sobre su nuevo espacio de belleza.



EN POSITIVO. El estilista Luis De León afronta con optimismo los desafíos de este tiempo.