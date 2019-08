Luis Castiglioni tira el fardo a Hugo Saguier ante la CBI

El ex canciller nacional Luis Castiglioni declaró ayer ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso sobre el polémico acuerdo de Itaipú en donde hizo un relato pormenorizado de su participación en la firma del acta que casi derivó en un juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Castiglioni en todo momento aseguró desconocer sobre negociaciones paralelas que se llevaron a cabo y mencionó que puso toda su confianza en el ex vicecanciller Hugo Saguier Caballero para que el mismo lidere las negociaciones.

“Nunca tuve conocimiento de negociaciones paralelas. Nunca hubo secretismo. Mis gestiones estuvieron enmarcadas en la ley y la ética”, sostuvo.

Indicó que en reiteradas oportunidades dio órdenes de que las negociaciones se lleven a cabo con el fin de que beneficien al país.

“Recalqué al embajador Saguier que se vuelva a aplicar la negociación anual. De los detalles de la negociación no puedo hablar porque no participé. En ningún caso siempre se mantuvo en su condición de contratar el 50 por ciento, toda vez que esté en condiciones”, sostuvo.

“Me entero por los medios de comunicación de la no inclusión de la cláusula 6 de la negociación. Me comuniqué con el embajador Hugo Saguier Caballero para recabar información y me informó que no podía ser planteada y debía ser planteada con notas reversales. Desde el inicio de este proceso, en mi función de canciller, cumplí con lo que la ley establece”, añadió.

Los miembros de la Comisión le insistieron con varios cuestionamientos, a los que Castiglioni se defendió mencionando que desconocía muchos puntos del acuerdo.