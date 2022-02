Luguistas sugieren aprovechar internas para remover a fiscala

Los senadores luguistas Hugo Richer y Jorge Querey sugieren aprovechar la interna del Partido Colorado, que busca la destitución de la fiscala general, Sandra Quiñónez, a través del juicio político.

“Podría correr. Hay varios intereses en juego. Que un sector del Partido Colorado impulsa esto, no hay ninguna duda, pero no puede ser una excusa para un sector de la oposición para no votar la aprobación del juicio político en Diputados”, dijo Richer.