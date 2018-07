Lugo no piensa renunciar y defendió convocatoria a Friedmann y Gusinky

El ex presidente del Congreso Nacional, senador Fernando Lugo, participó ayer como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se cruzó cara a cara con varios de los que le piden su renuncia, ya que él, con la decisión del 30 de junio de convocar a Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky, dejó sin efecto la posibilidad de que Nicanor Duarte Frutos y el presidente Horacio Cartes juren como senadores. Lugo mencionó que no renunciará porque no hay motivo y añadió que “el país está en paz, salvo por algunos”.