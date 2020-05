Lucho liberó su pase vía judicial de Capiatá

En charla con la Sobremesa de FALG, Lucho habló en relación a cómo se dio su salida de Capiatá. “Salí de Capiatá por falta de pago, tenía contrato hasta diciembre 2020, pero tuve que accionar judicialmente para liberar mi pase y eso se dio recién en marzo, ya no pude fichar en Paraguay, los libros de pases ya estaban cerrados, por esa razón fui al Sport Boys”, mencionó. En cuanto a su estadía por Perú, expresó: “Mi familia está en Paraguay, me toca estar solo. Realizo la actividad física en mi departamento, de lunes a viernes. No tenemos aún fecha de reanudación”, expresó Luis.