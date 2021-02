Los taxistas de CDE piden rechazo a veto que reglamenta MUV y Uber

Se instaló la crisis, pero luego se enfrió con la pandemia del nuevo coronavirus. La Junta Municipal intervino en el problema teniendo en cuenta que la ciudad no contaba con una reglamentación para este tipo de servicios. Es así que prácticamente en la última sesión ordinaria del 2020, el legislativo esteño sancionó una ordenanza con una serie de exigencias, que más parece una traba, para que el servicio pueda funcionar en la ciudad.

El intendente Miguel Prieto, cuando se instaló la discusión en las redes sociales de los que defienden la libre competencia, adelantó que iba a vetar la ordenanza y devolver a la Junta Municipal que para ratificarse necesita 8 votos. El documento ingresó ayer y pasó a comisiones. Como medida de presión Taxistas Unidos del Este (Taude) gremio que aglutina a un importante sector de trabajadores del volante de Ciudad del Este se movilizaron ayer rodeando el predio de la Junta Municipal exigiendo el rechazo al veto opuesto por el intendente.

COMPETENCIA. Gustavo Espínola, presidente de Taude, explicó que están a favor de la ordenanza sancionada en el legislativo asegurando que los pone a todos en igualdad de condiciones para competir. “No vino para prohibir que ellos trabajen, no buscamos eso, es bueno la competencia, pero legal, regulado en igualdad de condiciones. Queremos que la Junta levante el veto del ejecutivo a la ordenanza que regula el servicio de transporte vía plataformas digitales”. Explicó que los concejales municipales deben ratificarse en la ordenanza original. “La Junta debe resguardar al ciudadano que está aportando legalmente en nuestra ciudad, somos de Ciudad del Este. Estoy convencido que los concejales van a analizar esta situación porque, es responsabilidad de regular y controlar el servicio de transporte público. Cualquier tipo de servicio la Municipalidad tiene que regular”.

Dijo que si no se ratifica la Junta Municipal en su ordenanza, no habrá ningún tipo de control del municipio sobre el trabajo que desarrollan MUV y Uber en la ciudad. “Van a circular sin control, sin habilitación, sin nada. No sabemos cuántos son, nosotros en cambio tenemos límites. Ellos sí quieren trabajar tienen que identificarse como nosotros nos identificamos y así poder luchar contra esta irregularidad que estamos sufriendo nosotros”. El dirigente del volante sostuvo que son muchas las irregularidades dentro del sector del transporte público en la capital del Alto Paraná. Justificó que muchas veces ya no quieren invertir en mejorar sus unidades porque no hay control en la ciudad. “Así no se puede trabajar. Uno retira para su vehículo para que el usuario se sienta mejor en el servicio, pero que pasa, uno tiene que pagar su cuota y no se puede pagar por las irregularidades que hay por todos lados”.