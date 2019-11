Los Pynandi maquillan fracaso

No alcanzó. La Albirroja Pynandi se despidió del Mundial con una victoria.

El equipo paraguayo no pudo asumir el rol de candidato, a pesar de la localía y con la chapa de equipo top 10 del mundo, terminó cediendo la clasificación tras dos derrotas consecutivas (ante Japón 4-5 y frente a Suiza 6-7). En la pasada edición del certamen, el elenco guaraní había alcanzado los cuartos de final, cerrando en el puesto 7.

Por la misma serie, Japón superó a Suiza por 5-3. Posiciones: Japón 9 puntos, Suiza 5 (clasificados), Paraguay 3 y EEUU 0.

Otros marcadores: En el Grupo B, Italia superó 6 a 2 a México y Uruguay perdió ante Tahití 6-4 pero avanzó por diferencia de goles. Posiciones: Italia 6 puntos, Uruguay 6 (clasificados), Tahití 6 y México 0. Los primeros emparejamientos para la ronda de cuartos de final, miércoles 28 de noviembre: Suiza vs. Italia (19.25) y Japón vs. Uruguay (21.00).

MÁS MUNDIAL. Hoy se disputan los compromisos definitorios en las otras dos series. En el Grupo C: Rusia vs. EAU (16.15) y Bielorrusia vs. Senegal (19.25). Posiciones: Senegal 3 puntos. Rusia 3, Bielorrusia 3 y EAU 3.

En el Grupo D: Omán vs. Portugal (17.50) y Brasil vs. Nigeria (21.00). Posiciones: Brasil 6 puntos, Portugal 3, Omán 3 y Nigeria 0.