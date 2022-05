Los Pynandi golpean de entrada en el COP

En el Grupo B, los marcadores fueron: Brasil 5-3 Perú y Venezuela 3-2 Bolivia. Fecha libre correspondió a Ecuador y Uruguay.

La programación de partidos para hoy en el Estadio Mundialista es así: Perú vs. Uruguay (12:30), Chile vs. Ecuador (14:00), Venezuela vs. Brasil (15:30) y Paraguay vs. Colombia (17:00). Fecha libre: Argentina y Bolivia.