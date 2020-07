Los primeros miembros del clan Ferreira se someten a la Justicia

Patricia Ferreira Pascottini, miembro del clan Ferreira, y Nidia Godoy, presidenta y representante de la firma Insumos Médicos SA, tienen arresto domiciliario desde ayer, tras presentarse ante la jueza Lici Sánchez. Ambas estaban en rebeldía desde el viernes pasado, con orden de captura dictada por la magistrada, en la causa de la supuesta comercialización de medicamentos oncológicos no autorizados denunciada en el 2018.

Ferreira, miembro del clan, está imputada también por la compra de los insumos chinos durante la pandemia junto con su padre, Justo Ferreira, pero en esta causa a cargo del juez José Agustín Delmás, le citaron para el 29 de julio.

Las imputadas Ferreira y Godoy se presentaron junto con sus abogados, César Alfonso y Jorge Kronawetter, a más de José Dos Santos y Sebastián Quejada.

Ante esto, la jueza Sánchez fijó las audiencias para las 08:30 y 08:45, aunque la última empezó a las 10:00. La Fiscalía fue notificada vía electrónica a las 08:19. Después en la audiencia, la defensa solicitó levantar la rebeldía y la aplicación de medidas alternativas.

Dijeron que Ferreira tenía 4 hijos, y los cargos eran delitos (con pena de hasta 5 años), y no crímenes, a más de que había recomendaciones del Ministerio de Justicia, de la Corte, y de la propia Fiscalía de no dar prisión.

Argumentaron que el pedido de prisión era infundado, que ella se presentó ante la Fiscalía el 4 de julio, por lo que no estaba prófuga. En el caso, los fiscales habían requerido la prisión preventiva en su imputación por los supuestos delitos de producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de documentos no autorizados y asociación criminal.

Los integrantes del clan Ferreira también son investigados por la Fiscalía por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, ya que habrían introducido de manera irregular insumos chinos para el combate contra el Covid. Están imputados Justo Ferreira y Patricia Ferreira.

RESOLUCIÓN.

La jueza levantó la rebeldía y la orden de captura contra ambas. Después, al analizar la medida cautelar, tuvo en cuenta la imputación fiscal, las recomendaciones de la Corte sobre no dar prisión preventiva por la pandemia.

A esto sumó la resolución del Tribunal de Apelación con respecto al coprocesado despachante de Aduanas, Néstor Ramírez, a quien la jueza decretó su prisión, pero el fallo fue revocado y le dieron el arresto domiciliario.

Con ello, la magistrada entendió que no había peligro de fuga y de obstrucción de las pesquisas, por lo que concedió el arresto domiciliario con control policial, que deberá informar en forma semanal del cumplimiento de la misma.

Dispuso la prohibición de salida del país, de cambiar de domicilio, además de comunicarse por cualquier medio con los coprocesados y testigos en la causa. Dispuso la fianza real de USD 750.000 para cada una de las procesadas, a través de un embargo sobre un inmueble de propiedad de la firma Metaway SA, ubicado en Fernando de la Mora.

La magistrada fijó para el próximo 14 de diciembre la fecha para el requerimiento conclusivo del Ministerio Público. Los agentes fiscales no se presentaron a las audiencias, aunque, según explicó la jueza, la ley permite realizar la diligencia con presencia de las partes ya que se les notificó vía electrónica.

La defensa sostuvo que quieren acceder a la investigación ya que la Fiscalía hasta ahora no les proveyó copias de la misma.





Fiscalía fue notificada 11 minutos antes

La Fiscalía fue notificada por vía electrónica solo 11 minutos antes de la audiencia de medidas de Patricia Ferreira.

De acuerdo con el documento de notificación, enviado a los fiscales Sussy Riquelme y Marcelo Pecci, la hora de envío señalaba las 8:19 para la audiencia de imposición de medidas de las 8:30, a lo que los agentes hicieron eco su descontento, ya que por tal motivo no pudieron asistir.

En esta causa, está procesada Ferreira como titular de Imedic y Nidia Godoy, directora de la firma, ya que supuestamente habrían utilizado diez facturas falsas para traer insumos de la India.