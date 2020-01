Los Grammy premian esta noche lo mejor de la música

La española Rosalía y la cubanoestadounidense Camila Cabello actuarán en la gala, y ambas están nominadas junto a artistas como Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers y Lana del Rey.

Otros artistas que actuarán en escenario son Juanes —quien participará en un tributo a Prince—, Demi Lovato, Gwen Stefani, Aerosmith, H.E.R., Lizzo y Tyler The Creator.

Rosalía compite por el Grammy a Mejor Nuevo Artista, frente a Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola.

La artista, que ya ganó el premio al Álbum del Año en la edición latina de los Grammy, cuenta con una segunda nominación a mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por El mal querer.

Demi Lovato actuará en la ceremonia, lo que supone su primera parición desde la sobredosis que sufrió en verano de 2018.

NOMINADOS. La lista de nominados la lidera Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza.

Lizzo fue una de las tres artistas que destacaron en el show de Spotify pre-Grammy realizado el jueves último por la noche, en un evento anual en honor a los artistas revelación.

La cantante Lizzo demostró su carisma en el escenario y se ganó a la audiencia interpretando sus populares Good as Hell y Truth Hurts, postuladas a grabación y canción del año.

En la categoría de álbum del año compiten Billie Eilish (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), Lana del Rey (Norman Fucking Rockwell!), Ariana Grande (thank u, next), Bon Iver (I,I), H.E.R. (I Used to Know Her), Lil Nas X (7), Lizzo (Cuz I Love You) y Vampire Weekend (Father of the Bride).

GRABACIÓN DEL AÑO. Por su parte, se disputan el gramófono dorado a la grabación del año las canciones: Hey, Ma de Bon Iver, Bad guy de Billie Eilish, 7 rings de Ariana Grande, Hard Place, de H.E.R., Talk de Khalid, Old Town Road de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Truth Hurts, de Lizzo y Sunflower de Post Malone & Swae Lee.

Además de las 84 ternas, cinco de ellas son dirigidas a la música latina, como la de mejor álbum de pop latino, que reúne entre sus convocados a Luis Fonsi, Maluma, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra. De igual manera, artistas como Bad Bunny, J Balvin y Rosalía disputarán la categoría de mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo. EFE