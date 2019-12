Los Globos de Oro miman a Chernobyl y The Crown e ignoran a Juego de Tronos

Juego de Tronos no optará al Globo de Oro al mejor drama televisivo, por lo que, pese a ser la serie más reconocida en la historia de los Emmy (con 59 galardones en total), se despedirá tras ocho temporadas sin haberse llevado jamás el premio gordo de los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Por detrás de Chernobyl, The Crown y Unbelievable se situó un nutrido pelotón de series con tres nominaciones por cabeza: Barry, Big Little Lies, Fleabag, The Kominsky Method, Fosse/Verdon, The Morning Show y Succession.

Además, Netflix, con 17 nominaciones, se impuso en su duelo frente a HBO, con 15 menciones, por ser la plataforma o canal de televisión con más candidaturas. El dominio audiovisual de Netflix en la actualidad se vio certificado en los Globos de Oro, ya que el gigante digital también encabezó los apartados de cine, donde logró 17 candidaturas con las que arrasó en las categorías de la gran pantalla a bastante distancia de sus rivales (Sony Pictures fue la segunda más nominada con 8 candidaturas).

La recién creada Apple TV+ se estrenó en unos premios televisivos con un triplete de nominaciones gracias a The Morning Show. Ninguna de las grandes cadenas en abierto de Estados Unidos recibió candidaturas en este premio, que se enfoca completamente en los canales de pago y las plataformas de streaming. EFE