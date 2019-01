Los filmes Roma y The Favourite, máximos candidatos a los Oscar

La estatuilla a Mejor Película la disputarán BlacKkKlansman, Pantera negra –la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento– Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice, Roma y A Star is Born.

Las candidaturas de Roma son a Mejor Película (Cuarón figura como productor), Mejor Director (Cuarón), Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Fotografía (Cuarón), Mejor Guion (Cuarón), Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Es la décima película de habla no inglesa que obtiene la nominación en la categoría reina. Las anteriores fueron Grand Illusion, Z, The Emigrants, Cries and Whispers, The Postman (Il Postino); La vida es bella; Crouching Tiger, Hidden Dragon, Letters from Iwo Jima y Amour.

MÁS NOMINACIONES. Cuarón, en su segunda nominación como Mejor Director (ya resultó ganador con Gravity), se verá las caras con Spike Lee (BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite) y Adam McKay (Vice).

Roma, tras su imponente registro, posee gran parte de las papeletas para triunfar como Mejor Película de Habla no Inglesa, un espacio donde lidiará con Capernaum (Líbano), Cold War (Polonia), Never Look Away (Alemania) y Shoplifters (Japón).

El triunfo de Roma también pasa por ser la primera obra de Netflix que se lleva la nominación como Mejor Película. Otro título de la compañía, The Ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Joel y Ethan Coen, se hizo con tres candidaturas más.

Por su parte, la debutante mexicana Yalitza Aparicio luchará por el Oscar a la Mejor Actriz junto a Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) y Lady Gaga (A Star is Born), nominada además a la Mejor Canción por Shallow.

El acento español tendrá protagonismo también en el campo de Mejor Actor gracias a la presencia de Viggo Mortensen (Green Book), que competirá con Christian Bale (Vice), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Bradley Cooper (A Star Is Born) y Willem Dafoe (At Eternity's Gate).

En el apartado de animación habrá un interesante duelo entre Increíbles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Wifi y Spider-Man: Into the Spider-Verse. En cuanto a Mejor Cortometraje, figuran Madre, Detainment, Fauve, Marguerite y Skin. EFE