“Los escoltas exigen”

El Franjeado, líder con 29 unidades, tiene como escoltas a Libertad (27 puntos) y Guaraní (23), equipos que no ceden terreno, algo que según Alejandro Silva, sirve de motivación: “Tanto Libertad como Guaraní nos obligan a mantener un nivel de juego muy alto. Ellos no fallan y eso hace que la pelea por el campeonato se mantenga bastante atractiva”.

Consultado cómo se podría dar esta 2ª rueda entre los tres equipos, el autor del segundo tanto frente a General Díaz, apuntó: “Hicimos muchos puntos (27) en la 1ª rueda y conseguimos un colchón importante. Libertad está haciendo bien las cosas y Guaraní encontró un rendimiento óptimo. Sin dudas que será duro este tramo final”, indicó el uruguayo de 30 años.

SENSIBLE. El próximo juego del Decano será el sábado frente a Nacional, desde las 20.10 en Para Uno. El DT Daniel Garnero no podrá contar con Sergio Otálvaro, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla. El candidato para ocupar su lugar es Luis De la Cruz. Quien podría volver al equipo es Richard Ortiz, quien estuvo afectado por un golpe y por precaución no fue alistado. Antolín Alcaraz es otro a ser inspeccionado.



Oferta importante

“Queremos que Roque Santa Cruz continúe con nosotros. Él tiene una oferta económica muy importante, pero si pasaba por la plata él hace rato ya hubiera dicho que sí. Pero en la balanza a la hora de definir pone otras cosas”, indicó Miguel Brunotte, tesorero de Olimpia. El gran momento de Erik López hace pensar que en cualquier momento podría aparecer algún club interesado. “Si alguien llega a hacer una oferta, debe ofrecer USD 10.000.000 para empezar a conversar”, dijo.



5

goles lleva Ale Silva en el Clausura y es el 2º artillero de Olimpia (Montenegro tiene 7). Tres fueron de penal.



10

millones de dólares es el monto que debe poner sobre la mesa el equipo que muestre interés por Erik López.