Los chefs, las nuevas estrellas de la tevé que enseñan y divierten

“Hablando con mi compañera Rossana (Barrios), llegamos a la conclusión de que es un inmenso placer estar en Karu Porã, cocinando con buena onda, o si no, no sirve”, confiesa Pablo Pappalardo, acerca de cómo se siente en la cocina frente a las cámaras.

A su vez, Óscar Pintos confiesa estar “súper contento” de trabajar en pantalla chica. “Es algo que siempre quise hacer. Crecí viendo al gran Rodolfo Angenscheidt y soñaba hacer lo mismo. Se me dio en el momento menos pensado, y hoy disfruto al máximo”, afirma el chef de Vive la tarde.

Para el chef español Daniel Marco Arcos, la sensación de cocinar en tevé “es fenomenal”. “Me siento muy a gusto. Cada programa en el que estoy me aporta algo especial. No pensé que haría esto, y ahora no se qué haría si no estoy en tevé”, cuenta el profesional que se desempeña en Vive la vida, Al estilo Pelusa y Tereré Jere.

Daniel comenta que es distinto cocinar frente a cámaras que hacerlo en un restaurante. “(La tevé) tiene sus cosas, como que hacés pocos platos, no tienes que cocinar para mucha gente. Eso sí, tienes que llevar bien los tiempos, que salgan bien las recetas en el tiempo requerido, y cuidar mucho la higiene y orden”, añade.

Para Pablo Pappalardo, sin embargo, son tareas parecidas. “Es parecido, porque uno tiene que preparar sus comidas con mucho amor y empeño, tanto para los clientes como para los televidentes. Mucho cuidado en todo”, dice.

Por su parte, Óscar Pintos también cree que es “muy diferente”. “Un set de cocina no es lo mismo que una cocina de restaurante, en cuanto a equipamientos, utensilios, hasta los tiempos que se manejan. Además, hay que considerar los presupuestos diarios de ingredientes, marcas a usar y otros elementos que solo viviendo la experiencia se puede entender y saber”, comenta.

RECETAS. A la hora de elegir qué presentar, Pappalardo explica que en Karu Porã, enseñan técnicas de cocina y no recetas. “Usamos productos frescos y casi sin conservantes. Queremos que la gente coma mejor y saludable. Obviamente, los auspiciantes son importantes”, cuenta.

Para Daniel Marco un punto importante es evitar repetir las recetas en los programas, “a no ser que la gente pida repetir alguna o los conductores soliciten algo específico. “Queremos que la gente nos escriba, nos pida cosas. Yo tengo mucha libertad de hacer aquello que elija, no tengo limitaciones”, añade.

Por su parte, Óscar Pintos señala que “hay miles de opciones”, pero que a lo largo de las temporadas siempre se repiten algunas. “Pero siempre hay que buscarle la vuelta, tratar de variar y ofrecer platos diferentes, creo que es la parte más complicada cuando ya pasan los años, pero tampoco es algo imposible; se puede”, remarca el joven chef.

ESTRELLAS. Acerca de cómo se perciben los chefs en cuanto a su imagen pública actual, o si se sienten como las nuevas estrellas de la tevé, las opiniones son variadas. “Para nada, soy un cocinero que le apasiona mostrar y enseñar todo lo que me enseñaron”, expone, en su momento, Pablo Pappalardo. En tanto que Óscar Pintos añade: “Con los años (la cocina) se volvió un espacio importante. Si hablamos desde el punto de vista comercial, tener un bloque de cocina, significa ingreso para el canal, en marcas que apuestan, y ya son varios los programas que con el tiempo incluyeron este bloque. Detrás de eso nosotros, los cocineros, también lo utilizamos como vidriera para otros trabajos”, confiesa.

“No me consideraría estrella, pero sí que está de moda. Al principio, si alguien te preguntaba en qué trabajabas y tu le contabas que era en este campo, te preguntaban por qué te había ido tan mal en la vida, entre comillas, para que terminaras en la cocina. Pero ahora mismo, está muy de moda”, señala con un toque de humor el español.

FELICES. “Estoy muy a gusto en Paraguay, tengo un hijo paraguayo de dos años. Nos recibieron con los brazos abiertos y nos sentimos a gusto, este país va creciendo en cuanto a gastronomía”, señala Daniel Marco Arcos, que además subraya su alegría de haber aprendido muchas recetas de la gastronomía paraguaya.

A su vez, Óscar Pintos, expresa: “Muy contento de ser parte de esta nueva camada de cocineros. El rubro está creciendo, de alguna u otra forma también aportamos a que la gente se anime a estudiar gastronomía, a optar por esto como una profesión o para emprender un negocio”.