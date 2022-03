Los buses de largay mediana distancia suspenden sus viajes

La TOA añadió que otros buses no pudieron realizar sus rutinas. Estas empresas fueron Canindeyú, Padre Fidel Maíz, La Encarnacena, San Luis, Yacyretá, Santaniana, La Ovetense, Choré y La Guaireña.

Kroll detalló que decidieron suspender los servicios de buses de mediana y larga distancia dependientes de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán). Explicó que los viajes del interior del país a la capital ya no se realizaron desde la mañana de ayer, mientras que desde el mediodía ya no salen los buses de la Terminal de Asunción hacia otras ciudades.

Kroll lamentó que los cierres de ruta no son intermitentes sino por varias horas y que incluso tuvieron que hacer transbordos ante la negativa de dejar pasar los ómnibus. Asimismo, indicó que están obligados a prestar el servicio del transporte, pero que en la forma en que se está haciendo no, ya que permanecen varados varias horas, poniendo incluso en riesgo a los trabajadores.

“Nos vimos en la penosa situación de ya no salir hasta que esto se levante, porque estamos recibiendo un perjuicio con la suba del combustible”, remarcó, a la vez de señalar que solicitaron la actualización de la tarifa por las últimas subas, pero no tuvieron respuestas de la Dinatrán. También dijo que hay varias personas que deben llegar hasta la capital del país para seguir algún tratamiento médico no lo podrán hacer a causa de las medidas.

Los cortes de ruta se realizan a nivel país por camioneros, trabajadores de plataformas y taxistas por los precios del combustible. De hecho, las obstrucciones fueron reportadas por la Patrulla Caminera en varias rutas nacionales.



La Cifra

50

por ciento de salidas de buses fueron afectadas el martes pasado, reduciéndose al 30% ayer, según la Terminal de Asunción.