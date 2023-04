Los aportes y subsidios  no pueden ser garantía, señalan

El abogado constitucionalista y ex senador colorado Hugo Estigarribia cuestionó que la cúpula de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado esté utilizando los aportes estatales y subsidio electoral que cobrará luego de las elecciones generales del 30 de abril como garantía para préstamos, ya que la ley establece que el fin de este dinero público es otro.

Explicó que la ley no permite que el aporte estatal y el subsidio electoral se puedan utilizar como fondos de garantía, ya que tiene como fin otros aspectos de la organización política.

“Ellos plantean que el TSJE, en vez de pagarle a la ANR, le pague directamente al banco, pero la ley no establece que se pueda utilizar para garantía, sino para otros destinos”, manifestó.

La ley establece que el aporte estatal debe ser destinado a la formación y capacitación de afiliados, investigación, funcionamiento ordinario, excepto gastos para actividades y publicidad electoral.

“Un partido es de derecho público interno, según el artículo 124 de la Constitución Nacional, y la ANR es un partido y se rige por el derecho público, y lo que no está establecido está prohibido”, dijo.

Respecto a la nota remitida por la ANR, dijo que el TSJE no es órgano de consulta, es de juzgamiento y proclamación, y que respondió de una manera ambigua porque no es su rol.

“Lo que no puede hacer la ANR y ningún partido es dar de garantía esos fondos, pero sí, por ejemplo, sus inmuebles, o bienes muebles, como vehículos y otros, esos son garantías que sí puede dar al banco. Este pedido no procede porque el derecho público no lo permite”, dijo.