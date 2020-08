Lorena Peralta, conectando a las mujeres de negocios

Ladies Net es así una común unión de mujeres que buscan crear su propio camino en los negocios, realizando aquello que realmente las mueve. De sus inicios Lorena recuerda su principal impulso. “Me motivaron las ganas de que más mujeres vivan de lo que aman hacer, que vivan de sus talentos que lo hagan de forma profesional y que puedan tener independencia financiera. Que puedan ser las líderes, de sus propias vidas, dentro del rol que les toca ocupar, dentro del sistema familiar, que la mujer también ocupa. Que ella pueda generar esos ingresos y que eso le permita tener esa libertad financiera y esa libertad de pensamiento y que más mujeres ocupen lugares de toma de decisiones dentro de las empresas”, refiere.

Peralta es Coach Ontológico Profesional, Coach Sistémico, Diseñadora de Eventos Especiales certificada en México con más de 10 años en la industria de los eventos corporativos y Diseño de experiencia para marcas. Actualmente es Ceo de Agrupando Ideas Group. En su experiencia en eventos diseñó presentaciones para marcas nacionales e internacionales. Además de la Expo Vino, La Semana de la Gastronomía y Wine Fashion Tour.

Diferencias. Emprender siendo mujer para Lorena Peralta tiene sin duda alguna una gran diferencia. “Sin duda que sí. Tengo una foto que me llena el corazón que justamente la saqué hoy terminando la capacitación, en ella una mujer tenía a su bebé en brazos. Y así estuvo toda la mañana, desde las 09:00 hasta las 12:00. Ella con el bebé siempre tomando nota, preguntando”, comparte, para agregar y reforzar que la experiencia del hombre en los negocios es otra. “Los roles que tenemos las mujeres dentro del sistema familiar y el sistema país son diferentes, son muy fuertes, nos hacen emprender de otra manera, con menos tiempo, con limitaciones, que tienen que ver con las creencias. Que la mujer no puede salir muchas horas de la casa por que abandona a la familia. Cientas de creencias que hoy todavía se viven en nuestra cultura y creo que eso también le hace diferente a la mujer de negocios”, señala. Y continúa, “todavía hay culpa, todavía hay escrache social todavía hay un montón de factores que hacen que sea todo un desafío. Un estudio de la encuestadora Nauta, demostró que hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que emprenden en un formato informal, sin factura legal, sin cuentas bancarias, porque lo hacen desde la casa sin poder tener, la forma profesional de emprender, eso nos muestra que esa es una realidad en nuestro país”, resalta. Y concluye que ”la mayoría de las empresas cuando tienen más de 5 o 10 empleados, están dirigidas por hombres no por mujeres” refiere Lorena.

Experiencia. Ladies Net cumple este 6 años, con unas 200 mujeres que participan de distintos programas de capacitación, charlas e intercambio de experiencias de y para mujeres emprendedoras, ejecutivas, empresarias o las que estén pensando en independizarse con algún proyecto. Además de una red de 20.000 mujeres del sistema. Lorena destaca que la experiencia es maravillosa como en el primer año, “Nuestro propósito es empoderar a las mujeres, y al ver que cientas de mujeres que pasaron por Ladies Net lograron encontrar su propósito, lograron conectarse con sus negocios, lograron profesionalizarse y tener automatización con un montó de herramientas de negocios, la verdad que esa experiencia es, fue y sigue siendo maravillosa en todos estos años”, enfatiza.

Con la pandemia Ladies Net también se transformó, al principio con incertidumbre pero actualmente con la misma fuerza que los encuentros presenciales. “El principal desafío sin duda es el que estamos viviendo hoy, donde tuvimos que migrar todos nuestros diferentes programas, a un formato 100% digital, al principio sentimos mucho miedo pensamos que por ahí la experiencia de Ladies Net, no iba a ser la misma, que en realidad nuestra fuerza tiene que ver con el contacto con los eventos presenciales, con los abrazos, con las miradas, con todo lo que se vivía en los eventos y ese fue el desafío. Y resultó que la experiencia online me llevó a entender que no; que la esencia y el espíritu de querer crecer, de querer seguir, profesionalizándose, de buscar convertirnos en mujeres de negocios no depende del contexto”, destaca.