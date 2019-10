Logró reponerse y lo empató

Serge Gnabrya, a los 15,’ abrió la cuenta para los teutones tras definir con calidad ante la salida del portero. Poco después, a los 22’, Argentina perdió la pelota en la salida y Alemania anotó el 2-0 con efectivo contraataque, Gnabry asistió a Havertz, que solo tuvo que empujar la pelota a la red.

SE DESPERTÓ. A partir de allí, el partido se volvió de ida y vuelta y hubo un remate en el poste por lado antes del descanso. Pero a los 66’, Alario, que había ingresado cinco minutos antes, puso el 2-1 de cabeza tras un centro de Marcos Acuña.

Desde entonces, Argentina presionó y estuvo cerca de volver a convertir varias veces. A los 85, Alario, tras una gran jugada individual, asistió a Ocampos, que puso el 2-2 definitivo.

La Albiceleste mide a Ecuador este domingo en España, en el estadio Manuel Martínez Valero del Elche. El mismo día, Alemania se enfrenta a Estonia por la clasificación para la Eurocopa.

HOY. Otros amistosos de selecciones sudamericanas: Brasil vs. Senegal, Venezuela vs. Bolivia y Serbia vs. Paraguay.