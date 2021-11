Lo que tenés que saber para comenzar el día

Sol y Luqueño quieren seguir en Primera

Esta noche desde las 19:30, en forma simultánea, se disputarán tres partidos del torneo Clausura del fútbol paraguayo: Sol de América vs. Nacional en Villa Elisa, Olimpia vs. Libertad en Para Uno y River Plate vs. Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco. Sol de América y Luqueño están disputándose codo a codo la permanencia en la Primera División.

La "fiebre" del Black Friday, llega a Asunción

Este viernes es el Black Friday 2021 y podés encontrar descuentos y precios de oferta en más de 40 comercios adheridos en todo el país. Última Hora lanzó en esta décima edición de la feria un catálogo digital para que veas las opciones más atrayentes.

Concierto gratuito frente al Panteón

Ricardo Flecha, Óscar Fadlala y Gabriel Colmán cerrarán su gira La guarania florece esta noche con un concierto gratuito frente al Panteón de los Héroes, a las 20.15. Estarán como invitados Chirola Ruiz Díaz, Susana Saldivar y Hugo Flecha.

Frescos y baratos: Feria granjera en la Costanera

En la Costanera de Asunción, frente al Departamento de la Policía Urbana y Turística, se podrán encontrar productos frescos y accesibles de productores de varios departamentos del país en la tradicional feria granjera.