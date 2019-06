Lo que el VAR no quiso ver

El Video Arbitraje (VAR) no vio o no quiso ver la violenta patada de Armani a Derlis González, que debió ser tarjeta roja directa para el arquero y no simplemente la cómplice amarilla del brasileño Wilson Sampaio. El juez tampoco pidió ver las imágenes para tener, quizás, mayores elementos para juzgar la furibunda patada.