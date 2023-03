Gustavo Florentín, entrenador de Luqueño, valorizó el triunfo ante Resistencia, el primero en la vuelta a Primera del club.

“Fue una victoria justa, por lo que hicimos, por lo que se dio, no fue un partido futbolísticamente como me gustaría, pero lo importante es que ganamos, donde incluso quedó corto el resultado, terminamos sufriendo”, evaluó Florentín en charla con FALG (1080 AM).