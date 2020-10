Llueven críticas a Salud ante mensaje de impunidad en las compras públicas

Mientras la población, invadida por el temor y la incertidumbre, cumplía con el confinamiento social ante el Covid-19, allá por abril, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) se consumaba un negociado para comprar insumos médicos estratégicos para el inicio de la flexibilización de las restricciones sanitarias de entonces. Como acabó en escándalo, porque un grupo de legisladores descubrió que los productos traídos no eran lo acordado, dos meses después siete funcionarios del MSP fueron sumariados.

Hoy, la sanción sugerida contra ellos es suspenderlos por 30 días, sin goce de sueldo, a uno, y por 20 días, al resto. Todo porque “no hubo daño patrimonial” en el referido proceso. De la indignación a la frustración. Tres referentes del sector privado disparan sendas críticas hacia el timorato castigo que se impondrá a los funcionarios envueltos en las compras fallidas de los insumos chinos. “En un país serio, las consecuencias también serían juzgadas. Puede que no se pueda comprobar que robó esta gente, pero su ineficiencia, su incapacidad de lograr en el tiempo que tenían que hacerlo, generó un daño económico y patrimonial a miles de paraguayos. Y eso es imperdonable y tiene que tener una consecuencia”, lanzó Bruno Defelippe, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (AEP). En teoría, no existió perjuicio para el Estado, pero la realidad muestra otra cosa: “Hay empresas que todavía no recuperaron su facturación, o que se fueron a la quiebra, y hay gente que fue a Informconf y no puede conseguir un crédito por culpa de esto. Casi no tengo palabras para describir la decepción que nos genera esto”, sostuvo. Para Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, el mensaje que desde lo más alto se deja es que, de alguna forma, se ampara la impunidad campante. “Se ampara la corrupción a través de la impunidad que hay. En estos casos, de compras públicas, nos enteramos cuántas compras se hicieron mal o cuántas se hicieron sobrevaluadas, o cuántos productos se han comprado por tres o cuatro veces su valor”, afirmó. Lo más triste –dijo– es que hay un sector de la población que “se está matando, haciendo malabarismo para pasar esta pandemia” versus otro que no. “Los salarios de los funcionarios públicos pagan la ciudadanía y el sector privado, a través de sus impuestos; entonces, lo que pretendemos solo es que hagan bien las cosas. Lastimosamente, no lo estamos viendo”, expuso. En opinión del abogado Jorge Rolón Luna, además de que se tardó en instruir sumario, desde un principio debían ser investigados el director administrativo del MSP, Alcides Velázquez, y el director jurídico, Gustavo Irala. “Desde un primer momento, el director administrativo tenía que haber sido incluido en este proceso; es el principal responsable de toda el área administrativa. Y es el segundo, luego del ministro (Julio Mazzoleni); o sea, no pudo haber pasado todo eso sin su conocimiento. Además, si es que sucedió sin su conocimiento es también una cuestión que tiene que ver con su falta de idoneidad para el cargo”, tiró. Para Rolón Luna, “se cortó la cuerda por la parte más floja” y se empieza a criticar lo benigno de la sanción. “Lo que tenemos ahora es el resultado de algo que empezó mal. ¿Sabés por qué les dan una sanción tan livianita? Porque si hablan esos tipos... Saben cosas que si hablan van a cantar cosas muy feas –ensayó–. Esa es una hipótesis que se puede manejar, aparte que se cortó por lo más fino: Nunca siquiera se sumarió al director administrativo”, recalcó.



