Llegó Antony y enviaron a Juan Espínola a la Reserva

Juan Espínola fue tendencia ayer, conocida la postura del club de separarlo de la plantilla de Primera. El jugador dialogó con Fútbol a lo Grande por la 1080 y dio a conocer algunos pormenores. “Yo me quería quedar en Nacional. Le dije al presidente y le envié tres propuestas, pero la oferta que ellos me hicieron no me llenó, no llegamos a un acuerdo, mi contrato es hasta diciembre”, indicó. Además señaló estar “dolido por la separación del grupo”. En cuanto a la Selección Nacional, mencionó: “Quería ser convocado a la Selección y ahora esto me afecta porque paso a la Reserva”.

Por otra parte, el directivo albo, Douglas Martínez, expresó su versión. “Es mentira lo que dice, le mejoramos el contrato y luego se involucró su representante cambiando los números. Con defectos y virtudes le aceptamos siempre, nadie quiere reconocer el esfuerzo que siempre hicimos”.

El dirigente lamentó la manera que el jugador sacó a luz, algo interno. “Nunca salimos a hablar de los jugadores cuando le pillamos infraganti, todo lo manejamos internamente”, manifestó.

Firmó ayer. Antony Silva (36), el experimentado portero, ex Huracán, se convirtió en refuerzo de la Academia. “Me llamó Carlos Bonet y por el desafío deportivo acepté la oferta de Nacional”, recalcó.