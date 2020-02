Llega el canciller de Brasil y la atención está puesta en Itaipú

De acuerdo con el programa oficial de la Cancillería paraguaya, la estadía del embajador brasileño no durará más de ocho horas, dado que arribará a las 10.00 y se retirará a las 18.00 (ver infografía). No obstante, varios temas figuran en el orden del día y la revisión del Anexo C (bases financieras) del Tratado de Itaipú los encabeza. Se prevé que los diplomáticos se entreguen mutuamente las informaciones sobre la composición de los equipos negociadores y las fechas tentativas de inicio de los diálogos oficiales.