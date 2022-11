Llega al país espectacular show Stravaganza 10 años

“Siento que me debía el gusto de estar en este país hace tiempo. Estoy disfrutando muchísimo mi estadía y ojalá el público paraguayo disfrute mucho de este espectáculo”, comentó Mendoza, artista que se convirtió en el creador de los espectáculos que transformaron el teatro y la revista musical argentina.

Acerca de Stravaganza, explicó que se trata de un espectáculo que requiere de mucho ensayo, mucha entrega, y no es para menos, ya que “este es el mejor show que van a ver en los últimos años y yo aseguro que la gente lo podrá disfrutar plenamente”, dijo.

Stravaganza 10 años combina todas las disciplinas de un espectáculo moderno: Danza, acrobacia, canto, actuación y humor con una especial fusión musical de ritmos muy vanguardista, un gran despliegue tecnológico y un elenco insuperable con más de 40 artistas en escena, apoyados por un staff técnico de primer nivel.

Según los expertos que vieron el espectáculo, el mismo supera el listón de las anteriores versiones que marcaron un antes y constituye un antes y un después en la escena argentina y lo colocan en el lugar de un espectáculo completo, vertiginoso y muy humano donde una historia de amor por los escenarios El Pasado, El Presente y El Futuro, forman parte esencial de esta historia que culmina con un poderoso mensaje de esperanza y amor por el prójimo.

A SABER. La preparación física de Flavio Mendoza, director artístico y productor, además de artista, y de su equipo es fundamental. Parte de la rutina previa a las presentaciones, confiesa cuidar su alimentación y mantenerla en equilibrio y balance, ante todo, además de cuidados físicos como la elongación. “Trato de no excederme, lo cual es difícil en Paraguay porque tienen sus chipas de diferentes clases”, bromeó.

Su rutina de elongación es importante. “Siempre busco a alguien local en las giras para que me ayude con eso y preparar el cuerpo para estar bien para la función”, señaló.

Antes de la pandemia viajaba con Mendoza una persona especializada, pero debido a la crisis sanitaria el profesional que le ayudaba fue a trabajar con otros equipos, como el del cantante Ricky Martin, ya que las presentaciones en ese tiempo se detuvieron.

En cuanto a la preparación mental, Mendoza afirmó que coloca todas sus energías en Dios. “O en lo que creas que sea bueno para vos, una buena energía. Me enfoco mucho en el agradecimiento. El solo hecho de saber que ya hay tantas personas sentadas que vinieron al show, antes de salir al escenario, ya merece el agradecimiento”, confesó.

El bailarín señaló que siempre se enfoca en hacer lo mejor que puede en cada función. “Quiero que cada persona que va pueda decir al salir, que bueno lo que vi, que bien me siento, que bueno fue venir a ver el show”, agregó.

A Mendoza le hubiera gustado quedarse más tiempo en el país, pero es lo que la agenda permite. “Lo aprovechamos al máximo con mi pareja y mi hijo. Me encanta que mi hijo me acompañe en mis viajes, y que aprenda de otras culturas. Viajar es una de las cosas más hermosas que existen para el ser humano, y poder hacerlo con mi trabajo, con mi hijo, me parece grandioso. Aprovecharemos los tiempos libres para conocer el país”.



El show de danza, música, acrobacia, humor desplegará todo su brillo y atractivo en el escenario del Arena SND este fin de semana. Las entradas están en venta en la Red UTS.



Más datos

Espectáculo: Stravaganza 10 años, show acrobático, musical circense con más de 40 artistas en escena, y staff técnico de primer nivel. El espectáculo abarca danza, acrobacia, fusión de ritmos, música en vivo y humor.

Director artístico y productor: Flavio Mendoza.

Fecha: Esta noche, a las 21:00 y mañana, a las 21:30.

Lugar: Arena SND, ubicado en Eusebio Ayala casi R. I. 6 Boquerón.

Entradas: A la venta en Red UTS, desde G. 115.000.

Producción: A mamá le dieron 2 años.