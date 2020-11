Llano califica de fascista uno de los puntos de la convención liberal

El senador liberal Blas Llano, líder del movimiento Equipo Joven, se refirió a uno de los puntos que se votará en la convención azul mañana, el que hace referencia a la línea política del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y cuyo documento in extenso establece sanciones para quienes no cumplan con la posición opositora.

“Este punto 13, de la línea política que propone el que funge de presidente del directorio del PLRA (Efraín Alegre) es fascista, arbitrario, totalitario y dictatorial. Absolutamente contrario con los principios del liberalismo universal, de la Constitución Nacional de la República y nuestro querido PLRA”, señaló en un tuit el legislador.

En el mensaje, Llano publicó una fotografía del artículo 13 del citado documento, el cual señala taxativamente que “la línea política del PLRA es de cumplimiento obligatorio”.

“Los afiliados electos en funciones legislativas departamentales y municipales, los miembros del directorio, de los comités, así como todos los afiliados que no acompañen o contraríen las disposiciones de la línea política aprobada, sean las de esta convención o del directorio, serán suspendidos en sus derechos y obligaciones como afiliados al PLRA, mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros del directorio. La suspensión será confirmada o levantada por el tribunal de Conducta”, se puede leer en el documento.

Duelo. Sucede que desde el oficialismo liberal se acusa que el llanismo es funcional al cartismo, y de hecho varios llanistas ya fueron sancionados por el titular del PLRA.

Por otro lado, el llanismo denuncia que cualquier postura que no coincida con Alegre ya es tildada de cartista. Es más, Llano lamentó esta semana que Efraín de vuelta busque la candidatura presidencial liberal, señalando que la agrupación política está muerta si vuelve a ser el candidato, argumentando que Alegre es una persona que no aglutina ni busca consensos.

Al mismo tiempo, se refirió a la convención liberal que se realiza mañana y dijo que en puridad no será una asamblea. El parlamentario explicó que como la reunión no es deliberativa, teniendo en cuenta que no se debatirá, hace que no sea una convención verdadera. “Es un referéndum medio kachiãi”, cuestionó.

Se quejó porque ningún convencional puede agregar nada, ni preguntar sobre la asamblea, y añadió que no se hace una convención en forma porque Alegre se sometería a un escarnio público por su mala administración y por su incapacidad para organizar una asamblea virtual.

Además, el senador informó que su sector acompaña el pedido de desdoblamiento de las elecciones internas municipales y las internas partidarias, en busca de acuerdos con otros sectores políticos.