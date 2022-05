Llanista exige G. 98 millones a concejal departamental

Comentó que solicitó permiso debido a la firma de un pagaré de G. 98 millones que hizo para integrar la lista de candidatos. en el 2017 cuando formaba parte del llanismo. David Llano, quien en ese entonces era apoderado y es suplente número 1, insiste en cobrar dicho monto. Ávalos señaló que no puede pagar dicho monto, y para evitar que Llano ejecute el pagaré, le cede su cargo por un año.

Ávalos dijo que él y otros tres colegas que ingresaron por el llanismo fueron chantajeados por David Llano, para firmar el pagaré por G. 98 millones, que es el monto que un edil gana anualmente y en caso que no se pueda abonar el monto se acordó ceder a Llano el cargo por un año, si es que ganaba el candidato del PLRA, Líder Amarilla. “Firmamos el pagaré para formar parte de la lista, pero él no nos dio uno solo guaraní”, comentó Ávalos.

El edil manifestó que no cuenta con G. 98 millones. “Es mucha plata y no tengo ese dinero, y un concejal no puede pedir permiso así nomás, y yo vi la posibilidad de estar como director de Desarrollo Económico, donde los proyectos quedaron varados desde hace más de dos años”, dijo y destacó que dialogó con el gobernador Gustavo Machuca, quien accedió a contar con su trabajo.

Añadió que él pasó al efrainismo por sus desacuerdos con el llanismo, lo cual aceleró el proceso de demanda.

Se niega. Ávalos citó que se comunicó con David Llano vía WhatsApp para mencionarle que ya puede tomar su cargo y este le respondió que la demanda ya está en proceso.

“Él tiene un compromiso económico conmigo que él debe pagarme”, expresó David Llano y reconoció que todos los ediles que ingresaron a través del llanismo tienen una deuda con él. “Ahí hubo un apoyo político de mi parte y un compromiso económico de ellos”, dijo.

Llano no quiere asumir el cargo, sin embargo ya se lo citó para la sesión de este lunes.