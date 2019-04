Llamativa movilización de partidos para terminar con las listas sábana

El Senado tratará en plenaria este jueves un abanico de proyectos que apuntarán a modificar el Código Electoral para desbloquear las listas sábana. El anhelado pedido ciudadano por décadas postergado, ahora entra en el terreno del análisis de parte de las distintas bancadas, las que sospechosamente están a favor de apoyar la iniciativa, aunque no se ponen de acuerdo con los detalles.

La que de momento se tiene como modelo a partir de la cual establecer modificaciones, es la propuesta patriaqueridista que aprueba el desbloqueo por voto preferencial tanto en internas como en generales.

Con una celeridad pocas veces vista y siguiendo la agenda ciudadana, la mesa directiva del Senado convocó a sesión el próximo jueves para tratar como único punto el desbloqueo de listas.

De acuerdo con los pedidos, se tienen tres propuestas que podrían aumentar conforme las horas, dado que la organización de ciudadanos que exigen el desbloqueo pidieron que se traiga a colación de vuelta las propuestas archivadas en otros periodos.

Uno de los proyectos a ser estudiado es el de Paraguayo Cubas, quien fue el que marcó la agenda del Senado solicitando que este 25 de abril se trate el desbloqueo, logrando apoyo unánime.

Su propuesta, bien escueta por cierto, es la de aplicar el sistema de listas abiertas, donde los electores deciden con su voto la ubicación de un candidato o de todos.

Cubas puso como ejemplo que si un candidato está en el puesto 45 en el caso del Senado, si logra más votos que el número 1, lo desbanca.

La propuesta de lista abierta colisiona con la cerrada, pero desbloqueada, propuesta por el PPQ, en el sentido de que los votos son solo para el candidato y no para la lista. Si bien no hay aún una posición institucional, en otros intentos la Justicia Electoral se mostró renuente a este sistema porque no respeta la proporcionalidad de los “cuerpos colegiados”.

Patria Querida. La lista cerrada pero desbloqueada que propone este sector contempla el voto preferente, es decir, que “al final de la sumatoria de los votos de los candidatos de cada lista, se consolida la sumatoria de los mismos al partido que representa”.

Según la senadora Georgia Arrúa, quieren acompañar el clamor popular y no los intereses partidarios.

En tanto que desde la Comisión de Reforma Electoral, propuesta de la que hablan los colorados, coinciden en el desbloqueo parecido a la propuesta de Patria Querida, pero no se ponen de acuerdo si el ámbito de aplicación deber ser las internas o las generales.

El sistema de desbloqueo se debe aplicar a los convencionales constituyentes, senadores y diputados nacionales, parlamentario del Mercosur, miembros de juntas departamentales y municipales. Un proyecto que va de la mano con el desbloqueo es la utilización de las urnas electrónicas en los comicios, que propuso el PLRA.