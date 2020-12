Liverpool gana y domina la Premier League en soledad

Con su triunfo, el equipo de Klopp suma 28 unidades.

APLASTADOS. No fue una jornada feliz para los paraguayos, ya que el Newcastle de Miguel Almirón cayó vapuleado 5-2 por el Leeds, que no marcaba cinco goles en casa desde mayo de 2001. El albirrojo disputó los últimos 15 minutos del encuentro en lugar de Ryan Fraser, pero no pudo evitar la derrota.

En tanto, el defensor Fabián Balbuena no pudo participar del partido del West Ham por una leve lesión en la ingle, comunicó el club londinense. El equipo empezó perdiendo contra Crystal Palace, aunque al final pudo rescatar un empate 1-1 y se ubica en la séptima posición con 21 unidades. En otros encuentros destacados, el Leicester cayó por 0-2 ante Everton y desaprovechó la ocasión de meter más presión arriba. Se quedó con 24 redondos. Con el mismo puntaje se encuentra el sorprendente Southampton, tras empatar 1-1 en su visita al Arsenal, que pese a evitar la derrota volvió a dejar una preocupante imagen.