Lista de nominados al Oscar 2022 se conocerá este martes

Luego de haber tenido una ceremonia llena de restricciones el año pasado, que obligó a modificar la fecha de entrega, trasladar el escenario, reducir la cantidad de asistentes, etc., se espera que la edición 2022 vuelva a su formato habitual, con el retorno al Dolby Theatre, la realización de la alfombra roja y la posibilidad de reunir a todas las estrellas convocadas. Esto claro, depende directamente del comportamiento de la variante ómicron en EEUU.

Un detalle que ya fue confirmado por los productores de la premiación en cuanto al formato será la figura del conductor, luego de tres ediciones en las que no se contó con un presentador fijo. Billy Crystal, quien ya condujo 9 veces el premio; Tom Holland, protagonista de la exitosa cinta Hombre Araña: Sin camino a casa; y Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin, intérpretes de la serie Only murders in the building, figuran entre los posibles nombres tenidos en cuenta por la Academia para la conducción.