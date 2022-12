Lista para domar el Dakar

INTENSIDAD. Si bien este año no fue de muchas carreras para Andrea, los desafíos que tuvo fueron directamente apuntando a la prueba mayor que es el Dakar, de ahí su competencia en dunas en Perú, donde salió victoriosa.

Y ese camino tuvo sus dificultades. “Con respecto al copiloto fue una elección difícil, primero elegimos a uno que tuvo un problema personal y hace dos meses me dijo que no iba a poder correr. Entonces, el equipo buscó el mejor copiloto para mí; le encontramos a Ashley García (peruano) que está corriendo en Arabia Saudita; él es copiloto de un árabe; al equipo le pareció interesante que pueda trabajar con nosotros. Fuimos a Perú, hicimos la prueba, quedamos fascinados con él, es muy joven, tiene 28 años, es muy responsable, está abocado 100% a lo que es carrera, sabe leer las dunas, cosa que a mí me cuesta mucho, entonces él nos está cuidando”, contó Andrea.

La competencia este año tendrá 8.549 kilómetros de recorrido. De punta a punta de Arabia Saudita iniciando a orillas del Mar Rojo hasta las orillas del Golfo Pérsico. Con un total de 4.706 kilómetros de pruebas especiales cronometradas, con mucha arena y dunas, como ya es una marca distintiva de los Dakar en Oriente Medio.

“Iremos pasando día a día, vamos a ir de menos a más, primero conocer el auto, cosa que no conozco porque solo tuve una prueba en Marruecos; vamos a hacer una carrera más pensada que rápida. Siempre decimos que cada día es un rally ganado, eso vamos a hacer, día a día, porque supuestamente van a cambiar todos los días el terreno”, reflexionó Lafarja sobre su estrategia para la carrera.

PREPARACIÓN. No solamente la parte mecánica influye en la preparación para el Dakar, sino que algo fundamental es la parte mental y física de los corredores, algo que aprendió Andrea en sus participaciones anteriores.

“Desde el día que supimos que iba a volver a correr, hace seis meses, volví a entrenar fuerte. Con el nutricionista trabajé ya que tengo cinco kilos de más para encarar la competencia porque allá perdemos muchos kilos, mucha fuerza, hice mucha musculatura porque nos golpeamos muchísimo. La primera vez (que participó) tuvimos muchos problemas con el auto, este año también los tuvimos, pero no nos quedamos a dormir en el desierto porque ahí es donde entra la desesperación, que te quedas a dormir sola en el desierto con mucho frío, no tenés donde acostarse, sin comida, sin agua y entra la desesperación. Lo trabajé mucho con la psicóloga porque son dos días más, eran 14 días y no veía la hora de terminar, al sexto y séptimo día el cuerpo no existe y es pura cabeza. La motivación es el objetivo final, este es terminar en una buena posición, siempre es ir mejorando, superando los malos momentos que se le ponen”, detalló la pilota paraguaya que tendrá nuevamente esta travesía enfrente.

Anoche, Lafarja se despidió del país en una conferencia de prensa. El desafío está en finalizar la carrera y hacerlo en posiciones importantes. Las condiciones están, el auto está y Andrea está lista para vencer.



Soporte de Nasser

Nasser Al-Attiyah es el actual campeón del Dakar en autos. Cuatro veces se alzó con esta competencia y desarrolló una amistad especial con Andrea Lafarja, tanto así que en la previa a la carrera, la pilota paraguaya estará compartiendo con el piloto qatarí.

“Me voy a Qatar, me voy a su casa, practicaré dos días con él, practicaré en las dunas, es humilde como cualquier persona”, cuenta Lafarja sobre Al-Attiyah que es nada menos que uno de los emires de Qatar.

En los últimos meses se corrió el rumor que Nasser vendría a correr el Rally del Chaco, disipado con un video que la misma Andrea viralizó en redes sociales. “Le estoy llevando videos, unas invitaciones, como para que vea lo que es el Rally del Chaco; él me dijo que quiere venir, hay que ver su agenda. Hablé con la gente de Puma y de Diesa, esperando a ver si puede correr el Rally del Chaco, él con un auto y yo con otro. Está todo listo, solo resta ver cuándo se hará el Rally del Chaco, y ojalá que lo podamos recibir en junio. Eso será un bombazo para Paraguay y para toda la región”, dijo con una alegría inmensa Andrea que buscará posicionar al Rally del Chaco en el mundo con la presencia del qatarí.



El equipo

Andrea correrá junto al equipo Overdrive Racing, de los equipos top de la competencia y con aspiraciones a ganar en esta edición del Dakar. Este está integrado por el mencionado corredor qatarí Nasser Al-Attiyah, el saudí Yazeed Al Rajhi, el neerlandés Erik Van Loon, el francés Lionel Baud, el argentino Juan Cruz Yacopini y el brasileño Lucas Moraes. Será la primera vez en su historia que el equipo tenga una mujer piloto dentro de los autos.



La pilota nacional será la única representante del país en la competencia más dura del mundo.



El trazado se correrá íntegramente en Arabia Saudita, del 31 de diciembre al 15 de enero.



“Trabajé mucho con la psicóloga, porque son dos días más, al sexto y séptimo día el cuerpo no existe y es pura cabeza”.



“Cuando salgo a este tipo de carreras, nosotros no somos personas, sino que somos Paraguay. Este año apostamos a un equipo grande”.



“Anda muy rápida la camioneta, solo restará que no falle. Mi camioneta es la misma que usó Nasser (Al-Attiyah) en el 2019”.