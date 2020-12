Limitan horario de venta de bebidas y permanencia en eventos sociales

Consecuencia. Durante la conferencia de prensa semanal, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dio a conocer las nuevas restricciones que regirán en unos días más vía decreto.

“Lo que vamos a proponer al señor presidente (Mario Abdo) es la restricción de la venta de alcohol de 22:00 a 05:00. Esto se va a dar en todos los locales, excepto en locales y bares gastronómicos que están destinados a eso, que deben permanecer con los protocolos establecidos para ellos”, anunció Mazzoleni. Agregó que también se limitará el tiempo de permanencia en los eventos sociales y corporativos, por considerarse un factor de riesgo. Dicha tolerancia se extenderá por un máximo de cuatro horas. Dichas actividades se reglamentarán, al igual que las infantiles, anunció el ministro de Salud. Se explayó también sobre la restricción de la circulación luego de las 00:00. Según dijo, a partir de dicho horario se dan mayores aglomeraciones, lo que trae consigo mayor ingesta de alcohol, accidentes, etc. SOLO PROTOCOLOS Mazzoleni dio a conocer la situación epidemiológica en varias partes del país, entre ellas Paraguarí y Cordillera. Ambos departamentos cuentan con balnearios muy concurridos. “Las playas y balnearios aún no han sido habilitados, los protocolos están aprobados, pero eso no quiere decir que estén habilitados aún”, aclaró el responsable de la cartera sanitaria.



AMPLIACIÓN. Se reglamentarán también actividades infantiles como consecuencia del repunte de casos.



Uno de los factores de riesgo es el tiempo de permanencia de la persona en cualquier evento o encuentro social.

