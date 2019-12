Lilian pide voluntad política y TEP ratifica fecha favorable a cartista

Había una convocatoria del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para conversar sobre los comicios, pero poco antes de la hora pautada, se comunicó que la reunión se había suspendido por “falta de garantías”, ya que los miembros de este estamento temían por su seguridad alegando que el jueves pasado hubo violencia en la sede partidaria. Por tanto, pidieron que todos los reclamos se hagan por escrito.

Ya en la tarde, el TEP decidió no hacer lugar a los pedidos de reconsideración y mantener el 16 de agosto como fecha de las elecciones juveniles y de mujeres, alegando que los alegatos de los jóvenes se basan en intereses particulares, como los límites de edad.

Antes de conocerse la resolución, en la mañana, se colocaron carteles por las rejas de la parte frontal del local del partido con mensajes de protesta. “Alliana ladrón, devolvele la plata a los jóvenes”, “ANR, QEPD, aquí yacen los sueños de la juventud colorada”, expresaban. Cuando lograron ingresar, entregaron en total 10 pedidos de reconsideración, pero sin éxito.

VOLUNTAD. La senadora Lilian Samaniego, quien apoya al movimiento de Marcelo Centurión, Fuerza Renovadora Republicana, dijo que está en contra de los escraches, pero que consideraba que de una vez por todas debían concretarse las elecciones, ya que todo estaba listo en materia de logística, y que solo faltaba voluntad política. Aseguró que podría ser este mismo domingo si es que el TEP priorizara los intereses del partido y no los de un movimiento. Pidió al presidente Pedro Alliana que “ponga todo lo que falta”.

Resaltó que existen contradicciones por parte de los miembros del TEP, ya que primero dijeron que era inviable que se lleven a cabo elecciones de mujeres y jóvenes en simultáneo, sin embargo, decidieron que sean el mismo día.

Posteriormente, resolvieron que si no se aclaraban todas las demandas, no podían ir a elecciones, no obstante, cuando se desistieron de todas las acciones judiciales, igual se mantuvieron en su decisión.

De igual forma, argumentaron primero que en 2020 era imposible que se hagan los comicios por ser un año electoral y no podían encimar los cronogramas, pero extrañamente, definieron agosto, un mes después de las internas.

Varios referentes indicaron que el TEP opera en favor del movimiento cartista Jóvenes con Honor, de José Chechito López, ya que es el único que pidió que las elecciones sean el próximo año, dejando fuera de competencia a todos sus oponentes, porque ya superan la edad máxima. “Algunos dicen que quieren las elecciones y por abajo operan para que no se hagan”, lanzó Samaniego.

El miembros del TEP, Benito Torres, admitió que la logística está lista pero que depende de la mayoría.