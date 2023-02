Lilian dice que si se rechazan los créditos, Cartes deberá renunciar

La legisladora dijo que espera que haya sido un “impasse” y que con el respaldo institucional que se dio se consiga el préstamo. Contó que algunos asesores le indicaron que el dictamen de los apoderados es correcto y otros le señalaron que se precisa de una convención para establecer la delegación de facultades.

“Si los bancos rechazan hacer gestiones con la ANR, Cartes tiene que dar un paso al costado, así como lo hizo con sus empresas para precautelar a los funcionarios, también tiene que dar un paso al costado para precautelar al partido que le hizo llegar a presidente de la República”, aseveró la legisladora.

Manifestó que espera que los encargados estén haciendo las gestiones para que las entidades bancarias otorguen los préstamos para destinarlos a la campaña.

Recordó que todas las entidades bancarias tienen sus sucursales en el exterior, y son estas corresponsalías las que marcan las reglas. “Tanto la ANR como persona jurídica y los administradores no están inhabilitados para asumir una cuenta corriente o solicitar préstamos”, acotó, y apuntó que solamente el presidente de la ANR, Horacio Cartes, está inhabilitado, no así el Partido Colorado.

“Si nosotros con el dictamen que ayer avalamos logramos destrabar, enhorabuena. Eso fue, vamos a decir, como un impasse”, indicó.

La legisladora fue también presidenta del Partido Colorado cuando se consideraba que la agrupación estaba en crisis, debido a la llanura. “Yo tenía asesores de todos lados y recientemente recurrí de vuelta a ellos. Algunos me decían que sí y otros me decían que no, que hace falta una convención”, contó.

Fuerza Republicana, que actualmente se considera como sector disidente a la conducción del Partido Colorado, había manifestado su preocupación en cuanto al manejo debido a la situación de Cartes. “Fuimos criticados con una posición irracional y fueron hasta un poco fundamentalistas los que nos criticaron, pero teníamos la razón”, recordó la senadora.

Resaltó que su sector demostró una buena predisposición y compromiso. “Queremos claridad y transparencia para garantizar la institucionalidad del Partido Colorado”, destacó.

Campaña. Lilian pidió que todos los dirigentes se aboquen ya a la campaña de la Lista 1. “Tenemos que estar ya en campaña, tenemos que buscar ganar el 30 de abril y no estar en esto”, consideró.

Observó que “hay algunos pasos aún que hacer para lograr la unidad en la diversidad, que es lo que le hace ganar al candidato del Partido Colorado”.

Sostuvo que se debe reconocer el aporte de los demás, ya que en las internas pasadas hubo 26 movimientos y no solamente dos. “Todos somos importantes para ganar y no hay categoría”, dijo.

Recalcó que la campaña colorada tiene que salir a buscar todos y “eso todavía no se vio en esta campaña”.

“Todavía no he visto la unidad en la diversidad. Hay gestos que demuestran que hay avances, pero hay tiempo aún”, precisó.

“Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplir con la ANR. Santiago Peña tiene que llegar a todos y Horacio Cartes tiene que hacer lo que tiene que hacer para que el partido llegue al poder”, finalizó.

Alliana dice que sanción a HC ayudó a debatir

Durante un acto realizado con dirigentes y candidatos a diputados de capital, en la Junta de Gobierno, Pedro Alliana celebró “la sesión histórica”.

“Cuando algunos medios que son operadores de la Concertación y quieren la caída del Partido Colorado pensaban que podrían generar una división terrible dentro del partido, una vez más los líderes del partido demostraron su grandeza”, expresó.

Destacó que se utilizó “ese problema” para dirimir diferencias y debatir, como caracteriza a los colorados.

“A veces debatimos acaloradamente y salimos cada vez más unidos y fortalecidos”, siguió diciendo.

Alliana fue presidente del Partido Colorado durante siete años, respaldado por Horacio Cartes.