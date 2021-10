Líderes mundiales buscan limitar daños de filtraciones

Gobiernos de varios países se movilizaron ayer para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos que mostraron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.

Una treintena de gobernantes y ex gobernantes aparecen en los 11,9 millones de documentos filtrados por compañías de servicios de todo el mundo y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en cientos de medios, entre ellos El País, The Washington Post, BBC y The Guardian. La investigación reveló casi un millar de empresas en paraísos fiscales y mencionó a 336 políticos de alto nivel, entre ellos más de una docena de jefes de estado o de gobierno en funciones, ministros, embajadores y otros.