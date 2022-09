Licitación de juegos de azar debe ser clara, según   titular de gremio

“Presenté una nota donde le requiero algunas cosas que tienen que variar, temas específicos. Es como que está teledirigida a una empresa. La licitación tiene que ser abierta, pública y bien realizada”, afirmó Salomón. El punto llamativo es que la licitación vence en junio del año 2023 y la Conajzar ya llama ahora, de acuerdo con su versión. “Hay una sola empresa que tiene el juego y los requisitos que ellos ponen son prácticamente para que cumpla la empresa actual. Ponen puntajes, por ejemplo, el que tiene 80 locales, tiene mayor puntaje. Yo voy a abrir si tengo el juego, pero no se puede abrir si no se tiene el juego”, explicó.

La firma adjudicada desde el 2017 al 2023 en el país para la explotación de las apuestas deportivas es Daruma Sam SA, conocida por el nombre de fantasía Aposta.la. Teniendo en cuenta la versión de Salomón, es la única que podrá ser adjudicada nuevamente con la licitación, ya que es la única que está explotando el rubro y tiene los locales, por lo que lo convierte como la única que cumple con los requisitos establecidos por la Conajzar. “Por supuesto que estamos disconformes, el tiempo para presentar los papeles es muy corto, porque siempre se trabaja con empresas internacionales en estos casos, porque no hay ni una sola empresa paraguaya que tiene condición para jerarquizar las apuestas”, reveló. En ese contexto, no solo se refiere al fútbol, sino también a otras disciplinas deportivas practicadas en el mundo.

“También me quejé furibundamente por el costo. Piden 60 millones de guaraníes para comprar el pliego de bases y condiciones. El Ministerio de Obras Públicas licita 1.000 a 1.500 millones de dólares y gratis. Está bien, la Conajzar no tiene recursos, pero que cobre para recuperar los gastos, no para hacerse rica”, agregó.

“El que crea que está mal lo que digo, le invito a sentarse en la mesa a discutir las cosas, donde quiera. Me gusta hablar con propiedad de las cosas”, sostuvo Salomón (EM).

Las apuestas deportivas se licitan desde el año 2017 para adelante, ya que anteriormente las empresas que operaban en el rubro lo hacían con autorizaciones provisorias. Tras la adjudicación, algunas firmas seguían operando supuestamente en la clandestinidad, pese a que no tenían autorización. Tal fue el caso de las firmas Montego Trading SA y Crown City Online Paraguay, cuyos directivos deberán enfrentar un juicio oral y público, por la violación del régimen legal que regula la explotación de los juegos de azar y afines.